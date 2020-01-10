Son dakika haberi: İran: Düşen uçağın incelemesi aylarca sürebilir

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sizin gördüğünüz görüntülerin farklı insanlardan geldi. Bu görüntüler şunu ortaya koyuyor: 6.70 saniye civarında uçağın yandığı görünüyor.

Bu bizim de söylediklerimizle paralellik gösteriyor. Bir şey mi çarptı ona veya başka bir şey mi neden oldu bu daha tam mantıklı gelmiyor bize. Düşen uçağın incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir. Giderken bir şeyin uçağa çarpması akla mantığa uygun gelmiyor. Orada yanıyor uçak. Patlama olsaydı içinde çok daha farklı alana yayılmış olacaktı uçak. Hatırlarsanız Ukrayna’nın bir uçağı vardı füzeyle vurulan ve çok geniş bir alan yayılmıştı. Kanada ve İsveç’ten destek istedik olayın çözülmesi için. Ve özellikle bu konularda araştırmalara katılmalarını istedik. Bu olayın tamamen ortaya çıkması için samimi olduğumuzu görüyorsunuz. Bu olayı takip edip tam olarak ne oldu onu anlamak istiyoruz. Bu uçakta bir gecikme oldu kalkışında bu da enteresan noktalardan biri. Üç saatlik bir rötarla başlamıştı. İnsanlar tatilden gelmişti yılbaşı dolayısıyla ve doluydu. Kule ile bağlantılarda her şey doğal seyretti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Kule ile pilot arasında yapılan konuşmalara göre uçakta yakıt sorunu yoktu. Şöyle bir iddia da var: Uçak çok doluydu ondan düştü. Böyle bir ağırlık varsa pilotun onu ayarlaması lazım. Bu ayrı bir tartışma konusu. Böyle bir şey olsaydı başka bir uçak ayarlanır ve eşyalar onunla gönderilirdi. Uçağın teminatı ve sigortası Ukrayna tarafında.