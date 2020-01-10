Son dakika haberler: Ukrayna uçağının İran füzesi ile vurulduğu anın görüntüleri yayınlandı
CNN International ve New York Times, Ukrayna'da 176 kişiye mezar olan yolcu uçağının İran füzesi ile vurulduğuna dair görüntüleri yayınladı
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Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın Irak'taki ABD kuvvetlerine füze ateşlediği gece Tahran'dan kalkışından dakikalar sonra düştü.
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Uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmadı. Düşen Ukrayna uçağında birçok üniversite öğrencisi de yer alıyordu. Hayatını kaybeden öğrenciler okullarında ve kaldığı yurtlarda anıldı.
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Kanada'da kurbanlar için anma törenleri düzenlendi. 'Toronto Üniversitesi'ndeki öğrenci yurdunda kurbanlar için toplanıldı.
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Uçağın nasıl düştüğü ile ilgili tartışmalar ise devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bir video ise kafaları karıştırdı.
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İlk olarak New York Times ve CNN'in yayınladığı video, Ukrayna uçağının çarşamba günü Tahran'daki İran havaalanından çok uzak olmayan bir füze tarafından vurulduğu anı gösteriyor.
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Videoda uçağın ilk sinyalinin kesildiği Parand bölgesinde patlama yaşandığı görülüyor. Uçak havaalanına dönmeden önce birkaç dakika boyunca uçmaya devam ediyor ardından büyük bir patlama daha yaşanıyor ve çakılıyor.
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran’da meydana gelen uçak kazasının ana nedenleri olarak füze saldırısı, motor arızası ya da terör saldırısının değerlendirildiğini bildirdi.
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Ancak İran günler öncesinde uçağın füze yüzünden düştüğü iddialarını reddetmiş, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, Kanada'yı kaza ile ilgili istihbarat paylaşımı yapmaya çağırmıştı.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.
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Trudeau, hem kendi istihbaratlarına hem de bazı müttefik ülkelerden elde ettikleri istihbarata atıf yaparak, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir." ifadesini kullandı.
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına ilişkin "açık ve detaylı" soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran’da meydana gelen uçak kazasının ana nedenleri olarak füze saldırısı, motor arızası ya da terör saldırısının değerlendirildiğini bildirdi.
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"Değerlendirilen senaryolar arasında, uçağın bölgede bulunan Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve uçağın içerisinde terör saldırısı sonucu yaşanan bir patlama da var" ifadeleri kullanıldı.