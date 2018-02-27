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    Putin’den Doğu Guta kararı: Ateşe günde 5 saat mola

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 00:30 | Son Güncelleme:

    Başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’nin genelinde insani yardım için bir ay süreli ateşkesi öngören ve geçen cumartesi kabul edilen BMGK kararı henüz hayata geçemedi. Rusya Lideri Putin, bugünden itibaren Doğu Guta’da her gün 5 saat saldırıların durdurulması kararı verdi. Rusya, İdlib ve Guta’da El Kaide gruplarını hedef almayı sürdürecek.

    SURİYE’de geçen cumartesi İsveç ile Kuveyt’in sunduğu ve başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’de 1 ay süreyle insani yardım için ateşkes öngören tasarının BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) kabulüne rağmen karar henüz uygulama safhasına geçmedi. Bombardıman ve çatışmalar dün de sürdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Şam’a komşu Doğu Guta’da bugünden itibaren yerel saatle 09.00 ile 14.00 arasında beş saat boyunca ateşe insani mola verilmesini kararlaştırdı. Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya göre bu süre zarfında insani koridor açılarak sivillerin çıkmasına imkan sağlanacak.

    OPERASYON SÜRECEK

    Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının İdlib ve Doğu Guta’daki terör örgütü El Kaide bağlantılı El Nusra militanlarını kapsamadığını vurguladı. Fransız AFP’nin haberine göre Lavrov, Doğu Guta’da Ceyş-ül İslam gibi El Nusra Cephesi ile ilişkili gruplar olduğunu söyleyerek, “Bu da, El Nusra’nın ortaklarının ateşkes yoluyla korunmayacağı anlamına gelir. Bunlar aynı zamanda Suriye Hava Kuvvetleri’nin faaliyetleriyle de karşı karşıya kalacaklardır” ifadelerini de kullandı. Lavrov, Doğu Guta’da rejimin klor gazı kullandığına dair iddiaların da provokasyon amaçlı olduğunu kaydetti.

    ABD’YE TEPKİ

    BMGK tasarısının ilk taslak metninde “ateşkesin en geç 72 saat içinde başlaması gerektiği” ifadesi Rusya’nın itirazı üzerine “gecikmeksizin” olarak değiştirilmişti. Bu arada Rus Dışişleri’nden ABD’ye yönelik rahatsızlık da dile getirildi.
    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye hükümetine karşı güç kullanma tehditleri nedeniyle çok endişeli olduklarını söyledi.

    SİVİLLER YİNE HEDEF OLDU

    Öte yandan Doğu Guta’da rejimin yoğun bombardımanı dün de sürdü. Dünkü saldırılarda en az 16 sivil hayatını kaybetti. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamaya göre, dün saat 03.00 sıralarında başlayan saldırılarda, Rihan beldesinde 5 sivil, Duma ilçesinde iki aileden 10 sivil ve Haresta ilçesindeki roketatar saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, rejimin dün Doğu Guta’da düzenlediği bombardımanlarda aynı aileden 9 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Esad rejimi, ayrıca Doğu Guta’nın özellikle doğu kısımlarına yönelik kara operasyonu da düzenliyor.

    BİLGİ NOTU

    Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer almıştı. Fakat bu ayın başında Esad rejiminin yığınak yaptığı bölgeye ağır bombardıman önceki 11 Şubat’ta başladı. Bölgede şu ana kadar en az 130’u çocuk 500’den fazla sivil hayatını kaybetti.

    AB’DEN TÜRKİYE’YE SURİYE MEKTUBU

    AB’den Türkiye’ye Suriye mektubuAB’den Türkiye’ye Suriye mektubu

    AVRUPA Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Astana Süreci’nin garantör ülkeleri Türkiye, İran ve Rusya’ya mektup göndererek, alandaki askeri aktör olarak BMGK’nın Suriye için aldığı ateşkes kararının ‘derhal başlatılması ve tam uygulanması’ mesajına yer verdi. Güven ÖZALP / BRÜKSEL

    BM: KARAR UYGULANIRSA ANLAM KAZANIR

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 37. Oturumu’nda yaptığı konuşmada, BMGK’nın Suriye için aldığı ateşkes kararının uygulanması halinde anlam kazanacağını belirtti. Guterres, “Yeryüzündeki (Doğu Guta) bu cehennemi durdurmak için tam zamanı” dedi. Guterres, Doğu Guta’da insani yardım verilmesi için BM’nin göreve hazır olduğunu da bildirdi.

    İRAN: TÜRKİYE İLE SÜREKLİ TEMASTAYIZ

    İRAN Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye meselesiyle ilgili Türkiye ile temas halinde olduklarını ve ortak çaba gösterdiklerini belirtti. Kasımi, “Türkiye ile bazı konularda farklı düşünüyoruz ancak bazı konularda da hemfikiriz, önemli olan şu ki; ortak çabalarımız var” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , suriye , rusya , ab
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