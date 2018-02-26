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    AB’den Türkiye’ye Suriye mektubu

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    26.02.2018 - 21:31 | Son Güncelleme:

    AVRUPA Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, aralarında Türkiye’nin de olduğu Astana Süreci’nin garantör ülkelerine mektup göndererek, alandaki askeri aktör olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Suriye için aldığı ateşkes kararının uygulanması için çalışmalarını istedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e AB adında mektup gönderen Mogherini, mektupta ‘ateşkesin derhal başlatılması ve tam uygulanması’ mesajına yer verdi.

    Astana Süreci’nin bölgedeki askeri dinamiklere odaklı olduğunu söyleyen Mogherini, garantör ülkelerden askeri açıdan gerilimin etkili biçimde düşürülmesi için rol üstlenmelerini istedi. AB’nin alanda askeri değil insani ve siyasi aktör olarak bulunduğunu hatırlatan Mogherini, “Alanda askeri oyuncu olanların ellerinden gelenin tümünü oybirliğiyle alınan kararın uygulanması için yapmalarını umuyoruz” dedi.

    “Beklediğimiz her dakika insanlar ölüyor” ifadelerini kullanan Mogherini, tüm tarafların gerginliği artırma yerine azaltmaya odaklanması gerektiğini vurguladı. Suriye’ye insani yardım ulaştırılması, özellikle Suriye güçlerinin kuşatması altında bulunan Doğu Guta’da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes uygulanması BMGK’de oybirliğiyle kararlaştırılmıştı.

         

     

     

    Etiketler: ab , türkiye , mektup , suriye
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