Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı
Pakistan ve Hindistan arasında gerilim tırmanırken, Türk Hava Yolları ve yabancı havayolu şirketleri Pakistan’a olan uçak seferlerini iptal etti.
Bazı havayolu şirketlerinin uçakları daÿkalkış yaptıkları meydanlara geri döndü.
Pakistan hava sahasındaki uçak trafiğinin olmaması da radara yansıdı.
THY, bugün ve yarın Pakistan’ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etmişti.
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