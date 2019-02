Son dakika... Pakistan-Hindistan gerilimi zirve yaptı

Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi üç savaş uçağının, sabah saatlerinde Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nı geçerek Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine girdiği ve Hint uçaklarının önleme yaptığı bildirildi.



Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 tipi üç savaş uçağının sabah saatlerinde Hindistan'ın Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde uçtuğu tespit edildi.



Yetkililer, Hindistan savaş uçaklarının yaptığı önlemenin ardından uçakların Pakistan tarafına döndüğü belirtildi.

HAVALİMANLARI KAPATILDI

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havalimanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu. Hindistan merkezli Airline Vistara, ülkenin kuzeyindeki havalimanlarına gerçekleştirdiği uçuşlarını güvenlik gerekçesiyle durdurduğunu duyurdu. Indigo Hava Yolları, hava sahasının kapatılması sebebiyle Srinagar, Jammu, Chandigarh, Amritsar ve Dehradun uçuşlarının askıya alındığını açıkladıç

PAKİSTAN DOĞRULADI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, savaş uçaklarının Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde uçuş yaptığını doğruladı. Pakistan, Hindistan'la gerilimi tırmandırmak istemediğini ancak mecbur kalması durumunda her şeye hazırlıklı olduğunu açıkladı.

HİNDİSTAN UÇAĞI DÜŞTÜ

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde düştüğü bildirildi.

PTI haber ajansı, Garend Kalaan Köyü yakınlarında, yerel saatle 10.00 civarında açık bir araziye düşen uçağın ikiye ayrıldığını ve alev aldığını belirtti.

Olayda 2 pilot ve bir sivilin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.