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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/AA/İHA
27.02.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: İtidal çağrısında bulunuyoruz

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilime ilişkin, "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığında Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilime ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Keşmir'de gerginliğin artmasının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin de yükseldiğini belirten Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin konuya ilişkin gelişmeleri kendisine aktardığını kaydetti.

Çavuşoğlu, dün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir Temas Grubu Toplantısı'nın Cidde'de gerçekleştiğini hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin, "Biz tabii ki bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bu gerginliğe Keşmir probleminin neden olduğunu belirten Çavuşoğlu, Keşmir sorununun yıllardır çözümü dondurulmuş bir ihtilaf olduğunu ve sık sık iki ülke arasında gerginliğe yol açtığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesince çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan problem kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir." şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız." diyen Çavuşoğlu, bu problemin çözümünde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Pakistan-Hindistan gerilimi zirve yaptı
Pakistan-Hindistan gerilimi zirve yaptı

AFGANİSTAN SÜRECİ

Çavuşoğlu, bu gerginliğin Afganistan barış sürecine de etki ettiğini söyleyerek, "Bir yerde gerginlik varsa sadece iki ülke arasında ya da Keşmir ile sınırlı kalması mümkün değil. Bölgeye de yansıyor, hepimize yansıyor. Şu anda bütün dünya buraya kilitlenmiş durumda." diye konuştu.

Pakistan'ın Afganistan'daki terör probleminin çözümünde son zamanlarda oynadığı yapıcı rolü takdirle karşıladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Pakistan da terör tehdidinden, saldırılarından çok çekmiş bir ülke. Biz özellikle Afganistan sürecine ivme kazandırmak için şu anda İstanbul sürecine Afganistan ile beraber eş başkanlık yapıyoruz. Bu toplantıyı inşallah seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygun göreceği bir zamanda gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyı Türkiye, Pakistan ve Afganistan iş birliğinde gerçekleştireceğiz. En son Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye ziyaretinde bu konuda mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile de görüştüler. Her iki taraf da bu zirvenin gerçekleştirilmesinden yana."

Afganistan'ın halihazırda birçok zorluk çektiğini anlatan Çavuşoğlu, "Afganistan'ın, iki ülkenin yaşadığı gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Biz de Türkiye olarak bu konuda hassasız." dedi.

Çavuşoğlu, şu ana kadar Hindistan ile bir temaslarının olmadığını belirterek, "Biz diyaloğa açığız ve tabii ki Hindistan'la da bu konuyu görüşmek isteriz." ifadesini kullandı.

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