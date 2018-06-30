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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
30.06.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Merkel'in planı belli oldu: 14 ülke tamam!

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Merkel'in planı belli oldu: 14 ülke tamam!

Angela Merkel, koalisyon ortaklarına gönderdiği mektupta sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Merkelin planı belli oldu: 14 ülke tamam

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hükümetin mülteci krizini çözmeye yönelik ve koalisyonun dağılması riskine karşı planları belli oldu.

İki koalisyon partisinin liderlerine gönderilen mektupta, Merkel'in Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkeye hızla gönderilmesi konusunda 14 ülkeyle anlaşmayı garantilediği bildirildi.

Merkel'in mülteci politikasını eleştirenler arasında bulunan Macaristan, Polonya ve Çekya'nın da anlaşmayı kabul ettiği belirtildi. Ancak Macaristan sözcüsü Almanya ile anlaşıldığı iddialarını reddetti. Mektupta adı geçen diğer ülkeler ise Belçika, Fransa, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İsveç.

"SADECE YÜZDE 15"

Şu anda Almanya'ya girmeyi başarmış sığınmacılardan sadece yüzde 15'i ilk kaydedildikleri ülkeye gönderilmiş durumda. Merkel'in mektubunda bahsedilen anlaşmayla bu rakamın hızla artması bekleniyor.

Almanya'da sığınmacıların toplandığı kabul merkezlerinden en büyükleri, bu kişilerin durumları incelenirken tutulacağı yer olacak.

Almanya halihazırda Yunanistan ve İspanya ile geri kabul anlaşmaları imzalamış durumda.

KONTROLLÜ İŞLEM MERKEZLERİ

Hızlı dönüş anlaşmalarının özellikle koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi lideri ve Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i memnun etmesi hedefleniyor. Seehofer, başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyordu. Mülteci politikaları konusunda Merkel'i ağır şekilde eleştiren Seehofer, Almanya'nın güney sınırını Merkel'in rızası olmadan kapatma tehdidinde de bulunmuştu.

Brüksel'de bu hafta AB liderleri tarafından kabul edilen anlaşma ise önce Avrupa'da daha sonra da Kuzey Afrika'da "kontrollü işlem merkezleri" oluşturulmasını içeriyor.

Merkelin planı belli oldu: 14 ülke tamam

 

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