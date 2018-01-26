Koalisyon için önce liderler görüştü

SEÇİMLERDEN 124 gün sonra CDU/CSU ile SPD, koalisyon hükümeti kurmak için sabah saat 09.00’dan itibaren CDU merkezinde müzakere masasına oturdu. Önce üç partinin liderleri Angela Merkel, Horst Seehofer ve Martin Schulz bir araya geldi. Ardından parti grup başkanları ve 15 kişilik müzakereleri yönlendirme ekibi masaya oturdu. Küçük oturumda CDU’dan parti Genel Başkanı Angela Merkel, Grup Başkanı Volker Kauder ve Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, CSU’dan Horst Seehofer ve Grup Başkanı Alexander Dobrindt, SPD’den ise Martin Schulz, Grup Başkanı Andrea Nahles ve Genel Sekreter Lars Klingbeil bulunuyor.

KONULAR BELİRLENDİ

Üç parti çalışma gruplarını belirledi. Büyük oturumda CDU’dan 25, CSU’dan 15, SPD’den 24+6 kişi katılıyor. Görüşülecek konuların başlıkları ise şöyle; 1) Avrupa, 2) Ekonomi ve bürokrasiyi azaltma, 3) Ulaştırma ve altyapı, 4) İş ve sosyal haklar ile emeklilik, 5) Aile, kadın, gençlik ve emekliler, 6) Eğitim ve araştırma, 7) Dijitalleşme, 8) Sağlık ve bakım, 9) Maliye ve vergi, 10) İç güvenlik, hukuk, tüketici hakları, 11) Göç ve uyum, 12) Konut yapımı ve kiralar, 13) Belediye ve beldeler, 14) Tarım ekonomisi, 15) Enerji, çevre koruma ve çevre, 16) Dış politika, savunma ve insan hakları, 17) Sanat, kültür ve medya, 18) Hükümet ve grupların çalışma biçimi.

HAFTA SONU DEVAM

Bugün başlayan müzakereler hafta sonu da devam edecek. Cumartesi tam gün, pazar günü ise öğleden sonra tatil edilecek. Gelecek hafta tam gün müzakereler yürütülecek. Sadece cuma günü öğleden sonra partiler kendi aralarında toplanarak, değerlendirme yapacak ve ardından hafta sonu üç parti müzakereleri devam ettirecek. Müzakere programı gelecek hafta sonuna kadar belirlendi ve son şeklin verilmesi bekleniyor.