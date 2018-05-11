KKTC 175 kişiyi vatandaşlıktan attı! Aralarında eski başbakanın sevgilisi de var...
KKTC Bakanlar Kurulu, bir önceki hükümet döneminde bakanlar kurulu kararıyla istisnai vatandaş yapılan 1200 kişiden 175’ni yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkardı.
Listede, eski başbakan Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri Hüseyin Özgürgün’ün sevgilisi olduğu iddia edilen ancak Özgürgün’ün ‘dedikodu’ diyerek yalanladığı eski asistanı Şennur Gülbudak da bulunuyor.
ÖZGÜRGÜN, 'DEDİKODU' DEMİŞTİ
Şennur Gülbudak’a bakanlar kurulu kararıyla verilen vatandaşlık, geçen yıl Ada medyasında ‘sevgiliye vatandaşlık’ başlığıyla geniş yer tutmuş ve genç kadının eski başbakan Hüseyin Özgürgün’le ilişkisi olduğu ileri sürülmüştü. Ancak Hüseyin Özgürgün, iddiaları yalanlayarak “Kızımla bile görseler dedikodumu yapıyorlar” cevabını vermişti.
Hüseyin Özgürgün, Dilek Karakuzu ile olaylı boşanmasının ardından Şubat ayında Kıbrıslı ünlü manken ve sanatçı İnci Pars ile dünyaevine girdi.
175 KİŞİ İTİRAZ EDEBİLECEK
175 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Hukuka aykırı işlem yapıldığı gerekçesiyle bu kişilerin vatandaşlıkları iptal edildi. Mağduriyet yaşamamaları için bu kişiler 90 gün süreyle muhaceret izinli (KKTC’de yasal olarak kalma izni) sayılacak. Bu sürede KKTC’de çalışma ya da iş kurma başvurusu yapmalarına olanak sağlanacak” dedi.
175 kişinin listesi önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayınlanacak ve itiraz etme süreci başlayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle