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    Kadınlar okursa dünyayı değiştirir!

    AA
    11.02.2018 - 13:46 | Son Güncelleme:

    Dünyada hala bilim alanında cinsiyetler arasında büyük bir uçurum var. Her ne kadar son 50 yılda kadınların yüksek öğrenime katılımı belirgin şekilde artmış olsa da kadınlar fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında hala yeterli düzeyde temsil edilemiyor.

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    • Kadınlar okursa dünyayı değiştirir
    • Kadınlar okursa dünyayı değiştirir
    • Kadınlar okursa dünyayı değiştirir
    • Kadınlar okursa dünyayı değiştirir

    BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Sosyal Politika ve Kalkınma Biriminin 14 ülkede yaptığı araştırma, üniversitede fen bilimleriyle ilgili alanlarda lisans, master ve doktora seviyesinde eğitim alan kız öğrencilerin oranının sırasıyla yüzde 18, yüzde 8 ve yüzde 2 olduğunu ortaya koydu. 

    BM Genel Kurulu, 2015’te kadınların ve kız çocuklarının fen bilimleri ve teknoloji alanında varlık göstermelerinin teşvik edilmesi için her yıl 11 Şubat’ın ‘Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü’ olarak kutlanmasına karar verdi.
    Bugün özellikle bilim tarihinde önemli izler bıraktığı halde erkek meslektaşlarının gölgesinde kalmış bilim kadınlarının anılması açısından önem taşıyor.
    Bu nedenle eğitim ve öğretim sitemlerinin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanlardaki cinsiyet uçurumunu giderecek şekilde yeniden yapılandırılması ve kız çocuklarının bilim alanında üretken olmaya teşvik edilmesi insanlığın geleceği açısından büyük önem taşıyor.
    Çünkü kadınlar eğitim alırsa dünya değişir!

    Etiketler: Kadınlar , bilim , fen bilimleri , teknoloji , avrupadan haberler
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