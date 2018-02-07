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    DHA Paris muhabiri gazeteci Gülten Özbey'i kaybettik

    DHA
    07.02.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    Doğan Haber Ajansı'nın Paris Muhabiri Gazeteci Gülten Özbey, uzun yıllardır yaşadığı Paris'teki evinde yaşamını yitirdi.

    Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen, 14 Ekim 1959 doğumlu iki çocuk annesi Gülten Özbey, dün gece Paris’te yaşadığı evinde, ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle 59 yaşında yaşamını yitirdi.

    Gülten Özbey, kaldırıldığı hastahanede adli tıp tarafından yapılacak otopsinin ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrasında Türkiye’ye sevk edilerek İzmir’de bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

    Muhabirlik yapmadan önce Fransa’da Türk Derneği yöneticiliği görevlerini üstlenen Özbey, önemli haberlere imza atmasının yanı sıra eğitimci olarak da görev yaptı.

    Etiketler: PARIS , Gülten Özbey , FRANSA
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