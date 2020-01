Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü hıçkıra hıçkıra ağladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Bağdat'a düzenlenen füze saldırısında İran'ın önemli isimleri ölmüştü.

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü açıklandı. Süleymani, inşaat işçiliğinden generalliğe yükselen ve efsane komutan olarak kabul ediliyordu.

Katyuşa füzelerinin kullandıldığı saldırıda Süleymani ile birlikte, Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişi hayatını kaybetti.

İran ruhani lideri Hamaney ülkede 3 gün yas ilan etti.

İran'da bir tv programına konuk olan İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, ABD ile İsrail'in sevincinin mateme dönüşeceğini söyledi. Sözlerine daha fazla devam edemeyen Şerif, canlı yayında kameralar önünde hıçkıra hıçkıra ağladı.

O anlar canlı yayına işte böyle yansıdı,

Here's the moment an Iranian TV presenter and the IRGC spokesman broke down earlier today. #Soleimani #Iran pic.twitter.com/PdRmqsFAUH