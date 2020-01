İşçilikten generalliğe, Hamaney'in sağ kolu Süleymani! Hurriyet.com.tr'den Kasım Süleymani’nin portresi...

‘AMERİKAN EFSANESİ’ ABD’li komutanların her bir açıklaması Süleymani’nin ‘efsane’ olmakla arasındaki mesafeyi kısaltıyordu. Bir başka komutan The Guardian’a konuştu ve Süleymani için ‘Acımasızlığı ve etkisi herkesi dehşete düşürür. O hem her yerdedir hem hiçbir yerde değildir’ dedi. Belli ki Süleymani de artan şöhretinin farkına çoktan varmıştı. 2006’daki Hizbullah-İsrail savaşında perde arkasından Hizbullah’ı yönetiyordu. Ama aklı Bağdat’taydı. Çatışmalar 33 gün sürdü. Bu süreçte Irak’ta Amerikalara yönelik Şii saldırıları dikkat çekici derecede azalmıştı. Süleymani’nin Bağdat’taki Amerikalı komutanlara gönderdiği mesaj bu durgunluğu açıklıyordu: ‘Umarım Bağdat’taki huzurun ve sakinliğin keyfini çıkarmışsınızdır. Ben Beyrut’ta biraz meşguldüm de!’