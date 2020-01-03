İşçilikten generalliğe, Hamaney'in sağ kolu Süleymani! Hurriyet.com.tr'den Kasım Süleymani’nin portresi...

Hamaney’in dini lider olarak zirveye çıktığı dönemde o da gücünün zirvesinde bir komutan olarak Ortadoğu’nun her yerindeydi. Hamaney’e göre o ‘yaşayan bir şehitti’ Başarı ile çıktığı her bir operasyondan sonra daha tehlikeli ve riskli olanına geçiyordu. İslam devriminden sonra ilk kez verilen Zülfikar Cesaret Nişanı’nın da ilk ve tek sahibi olmuştu. Amerikalı komutan her ne kadar ‘O hem yerdedir hem hiçbir yerde’ dese de anlaşılıyor ki nerede olursa olsun Amerikalılar onun varlığının farkındaydı. Bağdat Havaalanı’na indiğinde, Haşdi Şabi’nin komutanı El Mühendis de konvoyuyla birlikte onu karşılamaya gelmişti. Süleymani’nin daha önce yüzlerce kez tekrar eden gelişi bu kez son gelişiydi. Kimi İran kaynakları ‘helikopterle vurdular’ derken bazıları da ‘Üç katyuşa roketi’ atıldı dedi. Henüz bu detaylar bilinmiyor. Bilinen tek şey ‘Yaşayan Şehit’ unvanlı Tümgeneral Süleymani’nin artık yaşamadığı…