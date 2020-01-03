Trump talimat verdi, İran'ın efsane ismi öldürüldü
Bağdat'ta ABD operasyonu...İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü. ABD Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi "acilen terk etmeleri" çağrısında bulundu.
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Dünya peş peşe gelen son dakikalarla sarsıldı.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.
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"ABD PERSONELİNİ KORUMAK İÇİN..."
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." saptaması dikkati çekti.
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Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi: Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti.
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General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı.
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Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi.
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Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır." dendi.
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TRUMP'TAN BAYRAKLI MESAJ
Florida'da tatilde bulunan ABD Başkanı Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.
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ABD, Irak'taki vatandaşlarından derhal ülkeyi terk etmelerini istedi.
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SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi el-Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Iraklı yetkililer, el-Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının ise havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.
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YÜZÜĞÜNDEN TANIYABİLDİLER
İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ancak İranlı generalin yüzüğünden tespit edildiğini belirtti.
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HAMANEY: SUÇLULARI ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı.
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İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.
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Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.
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3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.
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ABD, İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürdü
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İran Devrim Muhafızları, Süleymani'nin intikamını alacaklarını bildirdi.
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HAVAALANI GİRİŞİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından havaalanı girişinde güvenlik önlemleri alındı.
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Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr 2008 yılında bizzat kendisi tarafından lağvedilen "Mehdi Ordusu"nun tekrar aktif ettiğini etme çağrısında bulundu. Sadr, el Yevmül Mevud Tugayı'na Irak'ı savunmaları için hazır olmaları emrini verdi.
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El-Hak lideri Kais el-Kazali, tüm savaşçılarına yaklaşan savaş ve "büyük zafer" için alarmda olmalarını söyledi. Ayrıca el-Mühendis'in öldürülmesinin Irak'taki ABD varlığını sona erdireceğini belirtti.
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Lübnan Hizbullah lideri Nasrallah yaptığı açıklamada, Kasım Süleymani'nin hedeflerine ulaşmak için onun yolundan gitmeye devam edeceklerini açıkladı. Nasrallah ayrıca, "Amerikalılar bu büyük suçla hiçbir amacına ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.
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İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.