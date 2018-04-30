24 Haziran seçimleri KKTC'de 2’nci kez tarih değiştirtti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
30.04.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

24 Haziran seçimleri KKTC'de 2’nci kez tarih değiştirtti

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
24 Haziran seçimleri KKTC'de 2’nci kez tarih değiştirtti

KKTC, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri nedeniyle ikinci kez yerel seçimlerin tarihini değiştirdi. KKTC parlamentosu, yerel seçimlerin Türkiye ile aynı tarihte 24 Haziran’da yapılmasına karar verdi.

Yerel seçim tarihinin ikinci kez değişmesine Türkiye’deki erken genel seçimleri dolaylı olarak neden oldu. Yerel seçim tarihindeki ilk değişiklik geçen ay gerçekleşti. Yerel seçimler, normal zamanında 24 Haziran’da yapılacaktı, ancak aynı tarihte Türkiye ve KKTC’de üniversite giriş sınavının yapılacak olması nedeniyle, seçimler 01 Temmuz’a ertelendi. KKTC Parlamentosu değişikliğe sandıkların okullarda kurulması ve üniversite sınavının da okullarda yapılacak olmasını gerekçe gösterdi. 

ÜNİVERSİTE SINAV TARİHİ DEĞİŞİNCE
Yerel seçim hazırlıkları yapılırken bu defa Türkiye’de 24 Haziran’da erken genel seçim ilan edildi. Ve Üniversite sınavları da 30 Haziran-01 Temmuz tarihlerine ertelendi. Üniversitesi sınav tarihi ile seçim tarihinin aynı güne denk gelmesinden kaçınan KKTC yine aynı sorunla yüz yüze geldi. KKTC parlamentosu ikinci kez seçim tarihini değiştirdi ve yerel seçimleri daha önceki tarihe 24 Haziran’a aldı.
 
TÜRKİYE VATANDAŞLARI 12 GÜN OY VERECEK
Bu arada, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği takvime göre, 07-19 Haziran tarihleri arasında 12 gün boyunca oy kullanabilecek. KKTC’de 100 binin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olarak yaşıyor.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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