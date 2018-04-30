24 Haziran seçimleri KKTC'de 2’nci kez tarih değiştirtti
KKTC, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri nedeniyle ikinci kez yerel seçimlerin tarihini değiştirdi. KKTC parlamentosu, yerel seçimlerin Türkiye ile aynı tarihte 24 Haziran’da yapılmasına karar verdi.
Yerel seçim tarihinin ikinci kez değişmesine Türkiye’deki erken genel seçimleri dolaylı olarak neden oldu. Yerel seçim tarihindeki ilk değişiklik geçen ay gerçekleşti. Yerel seçimler, normal zamanında 24 Haziran’da yapılacaktı, ancak aynı tarihte Türkiye ve KKTC’de üniversite giriş sınavının yapılacak olması nedeniyle, seçimler 01 Temmuz’a ertelendi. KKTC Parlamentosu değişikliğe sandıkların okullarda kurulması ve üniversite sınavının da okullarda yapılacak olmasını gerekçe gösterdi.
ÜNİVERSİTE SINAV TARİHİ DEĞİŞİNCE
Yerel seçim hazırlıkları yapılırken bu defa Türkiye’de 24 Haziran’da erken genel seçim ilan edildi. Ve Üniversite sınavları da 30 Haziran-01 Temmuz tarihlerine ertelendi. Üniversitesi sınav tarihi ile seçim tarihinin aynı güne denk gelmesinden kaçınan KKTC yine aynı sorunla yüz yüze geldi. KKTC parlamentosu ikinci kez seçim tarihini değiştirdi ve yerel seçimleri daha önceki tarihe 24 Haziran’a aldı.
TÜRKİYE VATANDAŞLARI 12 GÜN OY VERECEK
Bu arada, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği takvime göre, 07-19 Haziran tarihleri arasında 12 gün boyunca oy kullanabilecek. KKTC’de 100 binin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olarak yaşıyor.
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