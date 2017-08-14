DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak eden binlerce vatandaş konuyla alakalı araştırmalarına devam ediyorlar. Üniversite dönemini iki yıl okuyan vatandaşların dört yıla tamamlamak için girdikleri DGS sonuçları için artık geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihe göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Temmuz 2017 Pazar günü gerçekleştirilen DGS'nin sonuç tarihi netleşti. ÖSYM, ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencileri ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavının sonuç tarihini resmi sayfası üzerinden duyurdu. Öğrenciler DGS sonuçlarının açıklanması için geri sayıma geçti. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017 DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından 30 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. ADAYLARIN SINAV SONUÇ BİLGİSİNDE NELER BULUNACAK? Adayın sınav sonuç bilgisinde; a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) ön lisans başarı puanı

c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.