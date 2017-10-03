Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani Ailesine taziye telefonu

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani’nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani’yi ve oğlu Kubat’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talabani’ye Allah’tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dilediği kaydedildi.
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