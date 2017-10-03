Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani Ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani’nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani’yi ve oğlu Kubat’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talabani’ye Allah’tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dilediği kaydedildi.

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