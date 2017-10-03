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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talabani Ailesine taziye telefonu

    ANKARA (DHA)
    03.10.2017 - 18:18 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eski Irak Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Celal Talabani’nin ailesine taziye dileğinde bulundu.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talabani’nin vefat haberinin ardından merhumun eşi Hero Talabani’yi ve oğlu Kubat’ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talabani’ye Allah’tan rahmet, geride kalan aile bireylerine ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı dilediği kaydedildi.

     

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Erdoğan , Talabani , taziye
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