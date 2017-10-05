Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek ile görüşüyor... Abdulkadir Selvi yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifası gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüşüyor.

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen Beştepe’deki görüşme Melih Gökçek’in isteği üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Melih Gökçek’in İran ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istediği belirtiliyor.

Ankara kulislerinde görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı bilgisi yayıldı.

CNN Türk'teki Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına katılan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Melih Gökçek için istifa sürecinin başladığını bu akşam olmazsa bile iki-üç gün içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını bırakacağını söyledi.

Ayrıntıları aktarıyoruz...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. O sorular ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıtlar şöyleydi:

*Yerel yönetimler ve teşkilatlar konusunda geçtiğimiz günlerde, “İstifalar yok ama olmayacak anlamına gelmez” dediniz. Belli bir rutinle mi ilerleyecek istifalar?

Biz, rutin, alışılmış, sıradan bir siyasi parti değiliz. Bizim siyasi partimiz, aynı zamanda bir davadır. Bu davaya inanmış olanlar, bu davaya gönül vermiş olanlar, gerektiğinde genel merkeze gelir istifasını teklif eder, ondan sonra da bir başka arkadaşla yola devam edilebilir. Zaten istifa eden de, partiden istifa amacıyla değil, bulunduğu makamı boşaltmak için o tür bir adım atar. Tabii bunları farklı yere çekme gayretine girenler de oluyor.

BELEDİYELER İÇİN İKİ YÖNTEM VAR

Tabii partideki görevleri, partinin üst yönetimi, gerektiğinde istifasını istemeden de alabilir. Belediyelerdeki durum tabii ki farklı. Onun iki yöntemi vardır: Partiden ihraç veya görevi ihmal veya kötüye kullanmaktan dolayı yapılabilir. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz. Eğer hakikaten illerde ilçelerde bu tür sıkıntılar varsa, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcımız çağırır görüşür kendileriyle; iyi niyet içerisinde mesele çözülür. Ama olay belediye olduğu zaman farklı. Ama orada da görüşmek suretiyle gelinen nokta budur denilebilir; ilgili başkana, istifa suretiyle o makamı boşaltmanın kendisini de bizi de sıkıntıya düşürmeyeceği anlatılabilir.

MAKAM BOŞALTILMASINI İSTEMEK NEDEN YADIRGANIYOR

Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor? Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, bir çok arkadaşımız daha önce bir çok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; ‘Benim şanım var şerefim var’ dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir.

SAYI BELİRLENMEDİ

Peki bu kategoride olan belediyeler belirlendi mi efendim? Sayı olarak, yer olarak belirlendi mi?

Hayır, öyle bir şey olmaz. Biz, olduğu zaman, bazı şeyler önümüze geldiği zaman, ona göre değerlendirmemizi yapıyoruz. Allah göstermesin çok daha kötü şeyler de olabilir. Kaldı ki 2019’un martında yerel seçimler yapılacak. Dolayısıyla biz hazırlıkları yaparak girmek durumundayız. Kaldı ki sadece bizim partimizle değil diğer siyasi partilerle ilgili de içişleri bakanlığımıza şikayetler geliyor. Basın olarak size de geliyordur...

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