Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

    DHA
    17.09.2017 - 22:34 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 23:45

    Birleşmiş Milletler (BM) 72’inci Genel Kurul toplantılarına katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York şehrine geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan kalacağı otele gelişi sırasında ellerinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyoruz" yazılı dövizler taşıyan bir grup Türk tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayanlarla kısa bir süre ayaküstü konuştu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkımı geçtiğimiz aylarda sona eren Türk Evi’nin Pazartesi günü yapılacak temel atma törenine katılacak. Erdoğan, Salı günü de BM Genel Kurulu’na hitap edecek ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM zirvesine katılan liderler için düzenlenen öğle yemeğine katılacak, Erdoğan’ın Salı akşamı da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılması öngörülüyor. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde

    Erdoğan New York’taki temasları kapsamında 21 Eylül perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek ve birçok ülke lideri ile ikili görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Rohinga Temas Grubu toplantısına katılacak. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde

    Öte yandan Erdoğan’ın ABD’li yatırım ve iş çevreleri, kanaat önderleri, Türk ve Müslüman toplumu ve Yahudi cemaati liderleri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde

    Etiketler: Birleşmiş Milletler , erdoğan , ABD
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri