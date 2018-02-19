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    Chrome'un reklam engelleme özelliğinin detayları

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Tüm sayfayı kapatıp uzun süre bekleten veya ani sesler çıkarttığı için kullanıcıların oldukça rahatsız olduğu reklamlar artık Google Chrome'a gelen bir özellik ile engellenecek.

    İnternette dolaşırken bazı sitelerde durmadan reklam karşınıza çıkabiliyor. Bu reklamlar insanların canını oldukça sıkıyor. Kullanıcıların bu konu hakkındaki şikayetlerine karşılık Google, perşembe günü yayınladığı bir güncelleme ile bu reklamları engelleyen yeni bir özellik getirdi. Bu güncellemenin ardından Chrome departmanı olan Reklam Koalisyonu tarafından belirlenen kriterlerin dışındaki reklamlar gözükmeyecek. Reklam Koalisyonu kriterleri belirlemek için 40 bin internet kullanıcısının doldurduğu anketlerden yararlandı. İşte engellenen o reklamlar:

    Bilgisayar kullanımında engellenen reklamlar

    Açılır pencerelere sahip olan reklamlar

    Geri sayım sayacıyla birlikte ekranı kaplayan reklamlar

    Bir sayfanın altına yapışıp kaldırma imkanınızın olmadığı reklamlar

    Sesli videoları size sormadan otomatik oynatan reklamlar.

    Mobil kullanımda engellenen reklamlar

    Yüklemek istediğiniz içerikten önce görünen ve içeriği engelleyen reklamlar

    Bir sayfanın yüzde 30'undan fazla yer kaplayan reklamlar

    Açılır pencerelere sahip olan reklamlar

    Arka plan, renkleri veya metini hızla değişen göz yoran reklamlar

    Sesli videoları size sormadan otomatik oynatan reklamlar.

    Bir sayfanın altına yapışıp kaldırma imkanınızın olmadığı reklamlar

    Geri sayım sayacıyla birlikte ekranı kaplayan reklamlar

    İçeriğin üstünde görünen ve linke tıklamayı zorlayan reklamlar

    Bu kriterlerdeki reklamlar Chrome'un yeni getirdiği özellik ile engellenecek. Chrome bu reklamları engellemek için öncelikle kullanıcıların girmek istediği sitenin reklam puanına bakacak. Sitenin reklam puanı düşükse o sitedeki reklamları inceleyecek olan özellik, yukarıdaki kurallara aykırı bir reklam tespit ederse engelleyecek.

    Etiketler: Google , Chrome , Reklam engelleme özelliği
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