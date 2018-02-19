Chrome'un reklam engelleme özelliğinin detayları

İnternette dolaşırken bazı sitelerde durmadan reklam karşınıza çıkabiliyor. Bu reklamlar insanların canını oldukça sıkıyor. Kullanıcıların bu konu hakkındaki şikayetlerine karşılık Google, perşembe günü yayınladığı bir güncelleme ile bu reklamları engelleyen yeni bir özellik getirdi. Bu güncellemenin ardından Chrome departmanı olan Reklam Koalisyonu tarafından belirlenen kriterlerin dışındaki reklamlar gözükmeyecek. Reklam Koalisyonu kriterleri belirlemek için 40 bin internet kullanıcısının doldurduğu anketlerden yararlandı. İşte engellenen o reklamlar:

Bilgisayar kullanımında engellenen reklamlar

Açılır pencerelere sahip olan reklamlar

Geri sayım sayacıyla birlikte ekranı kaplayan reklamlar

Bir sayfanın altına yapışıp kaldırma imkanınızın olmadığı reklamlar

Sesli videoları size sormadan otomatik oynatan reklamlar.

Mobil kullanımda engellenen reklamlar

Yüklemek istediğiniz içerikten önce görünen ve içeriği engelleyen reklamlar

Bir sayfanın yüzde 30'undan fazla yer kaplayan reklamlar

Açılır pencerelere sahip olan reklamlar

Arka plan, renkleri veya metini hızla değişen göz yoran reklamlar

Sesli videoları size sormadan otomatik oynatan reklamlar.

Bir sayfanın altına yapışıp kaldırma imkanınızın olmadığı reklamlar

Geri sayım sayacıyla birlikte ekranı kaplayan reklamlar

İçeriğin üstünde görünen ve linke tıklamayı zorlayan reklamlar

Bu kriterlerdeki reklamlar Chrome'un yeni getirdiği özellik ile engellenecek. Chrome bu reklamları engellemek için öncelikle kullanıcıların girmek istediği sitenin reklam puanına bakacak. Sitenin reklam puanı düşükse o sitedeki reklamları inceleyecek olan özellik, yukarıdaki kurallara aykırı bir reklam tespit ederse engelleyecek.