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    Chrome'dan internete giriyorsanız dikkat!

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 07:53 | Son Güncelleme:

    Chrome üzerinden geçen internet trafiği, hiç olmadığı kadar şifreli hale geldi!

    Google en son yayınladığı saydamlık raporunda Chrome trafiğinin farklı platformlar üzerinde ne kadar şifrelendiğini açıkladı. Rapora göre Android üzerinde Chrome trafiği %64 oranında HTTPS şifresine sahip, geçen yılın raporunda bu oran %42'ydi. ChromeOS ve Mac üzerinde çalışan Chrome trafiği ise %67'den %75'e çıktı. Ayrıca Chrome kullanılarak en çok ziyaret edilen 100 siteden 71'i HTTPS kullanıyor, geçen yıl bu sayı 36'ydi.

    HTTPS'nin yaygınlaşmasına en çok yardımcı olan sebep Let's Encrypt platformu oldu. Google geçmişte Chrome'un 2017 boyunca Let's Encrypt'i destekleyeceğini söylemişti, ve görünüşe bakılırsa şirket bu sözünü tutmaya devam ediyor. Let's Encrypt'in Haziran ayında yayınladığı rapora göre platform kurulduğundan beri 100 milyon sertifika dağıttı.

    Chromedan internete giriyorsanız dikkat

    Google daha önce yaptığı duyuruda Google App Engine için yönetilen SSL'in geleceğini söylemişti, bu da Google'ın .foo ve .dev gibi önemli alan isimlerini HTTPS'ye otomatik ve kolay şekilde geçmesini sağlıyor.

    Chrome'un tüm çalıştığı platformları kıyaslarsak, Android hala en geride sıralanıyor. Ancak yine de geçmişe oranla büyük yol kateden Google, kullanıcı güvenliği ve gizliliğini arttırmaya devam ederek HTTPS'yi bir standart haline getirecektir.

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    Etiketler: web tarayıcı
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