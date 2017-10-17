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    ’Cafe’ ismi ’Otağı’ olarak değiştirildi

    İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)
    17.10.2017 - 12:58 | Son Güncelleme:

    SİVAS Belediyesi’nce kent meydanına yaptırılan ’Kitap Cafe’nin ismi, Türk DilKurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin’in de katıldığı törenle ’Kitap Otağı’ olarak değiştirildi.

    Kent meydanında düzenlenen törene TDK Başkanı Prof. Dr. Kaçalin’in yanı sıra Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi Nurullah Öztürk, Belediye Başkanı Sami Aydın ile davetliler katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Kaçalin, kiminTürkçe’ye ’sigara kağıdı kalınlığında’ hizmeti geçiyorsa TDK’nın, onun yanında olduğunu söyledi. Kaçalin, şöyle konuştu:

    "Türkçe’nin, Osmanlı Dönemi’ndeki en güzel temsilcileri, Balkanlar’da oldu. Türkçe, Balkanlar’da yaşadı. Türkistan coğrafyasında, ’Her an buradadır’ dediğimiz Moğolistan’da değil; Herat’ta, Türkçe zirveye ulaştı. ’Her an İstanbul’dadır’ dediğimiz zamanda da Balkanlar’da Türkçe, neşvünema buldu. Şimdi de Sivas’ta, vaktiyle Kadı Burhanettin Ahmed’in o güzel Türkçe’siyle yazdığı, yıllar yılı bu mekanda halk şairleriyle Türkçemizin beslendiği, Türkçe’nin halk şairleriyle beslendiği bu mekanda yine idari olarak bir Türkçe taraflısı olan belediye başkanımızı takdir etmek, kutlamak ve bu doğru işini Türkçe ile ilgili bir kurumun belgelendirmesi için buradayız. Ne güzel yaptınız, ne güzel yapıyorsunuz, başkaları da yapsın; demek için buradayız. Türkçe’ye bir sigara kağıdı kalınlığında hizmeti geçiyorsa bir kişinin, Türk Dil Kurumu onun yanında; onun yanında olmalı.İnşallah yanında olacak sonra da. Tebrik ediyorum, kelimesi biraz yetersiz kalıyor. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum, dua ediyorum. Böyle devam etsin."

    ’Cafe’ ismi ’Otağı’ olarak değiştirildi

    Konuşmaların ardından TDK Başkanı Prof. Dr. Kaçalin, Belediye Başkanı Sami Aydın’a teşekkür belgesi verdi.

    Etiketler: cafe , kitap , otağı
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