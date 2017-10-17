Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bahçeli'den hükümete teklif: Üniversite sınavını tamamen kaldıralım

    Bahçeli'den hükümete teklif: Üniversite sınavını tamamen kaldıralım

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 10:56 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

    İşte Bahçeli'nin sözleirnden satır başları:

    Hükümete bizi teklifimiz şudur: Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Gelin lisans, yüksek lisans, doktoranın önündeki bariyerleri tamamen yıkalım.
    En önemlisi adam gibi adam nesillerin yetiştirilmesidir.

    Altın nesil diyorlardı ne oldu? Tepemize bomba yağdırdılar. Maklubeci münafıkları yurt dışına gönderip en iyi üniversitelerde okuttular.

    Türkçe olimpiyatları düzenlediler sınav yolsuzlukları yaptılar. Türkiye’nin yıkımına şerefsizce hizmet ettiler.

    Kalite önce vicdanda olacak.

    Etiketler: Devlet Bahçeli
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri