Bahçeli'den hükümete teklif: Üniversite sınavını tamamen kaldıralım

İşte Bahçeli'nin sözleirnden satır başları:

Hükümete bizi teklifimiz şudur: Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Gelin lisans, yüksek lisans, doktoranın önündeki bariyerleri tamamen yıkalım.

En önemlisi adam gibi adam nesillerin yetiştirilmesidir.



Altın nesil diyorlardı ne oldu? Tepemize bomba yağdırdılar. Maklubeci münafıkları yurt dışına gönderip en iyi üniversitelerde okuttular.



Türkçe olimpiyatları düzenlediler sınav yolsuzlukları yaptılar. Türkiye’nin yıkımına şerefsizce hizmet ettiler.



Kalite önce vicdanda olacak.