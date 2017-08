AYM açıkladı: 70 bin 771 başvuru reddedildi

AYM basın duyurusu yaparak, bu 70 bin 771 OHAL bireysel başvuru dosyasını resen OHAL Komisyonu’na göndermeyeceği uyarısı yaptı. Duyuruda, bireysel başvurusu reddedilen vatandaşların OHAL Komisyonu’na başvuru usulünü düzenleyen kurallara uygun olarak kendi durumlarını değerlendirip “gerek duymaları halinde” kendilerinin Komisyona başvurmaları gerektiği bildirildi. 17 Temmuz Pazartesi günü çalışmaya başlayan OHAL İnceleme Komisyonu’na 60 günlük başvuru süresi olduğu da anımsatıldı. Vatandaşların belirtilen süreler içinde OHAL işlemleriyle hak kaybına uğradıkları iddiasıyla OHAL Komisyonu’na bizzat başvuru yapmaları gerektiği anımsatıldı.

İŞTE O DUYURU

AYM’nin akşam internet sitesinden yaptığı basın duyurusu şöyle:

“Anayasa Mahkemesi tarafından, OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında yapılan idari işlemler hakkındaki başvurulara ilişkin olarak, toplam 70.771 başvuru, 685 sayılı KHK’nın 1. maddesiyle kurulan Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme Komisyonuna (Komisyon) ve/veya idari yargı yollarına başvurulmaksızın bireysel başvuru yapıldığı için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulunmuş ve bu kararların başvuruculara tebliğ işlemleri yapılmıştır.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular 685 sayılı KHK’nın geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamına girmediğinden (bkz. Sait Orçan, B. No: 2016/29085, 19/7/2017; Ramazan Korkmaz, B. No: 2016/36550, 19/7/2017; Remziye Duman, B. No: 2016/25923, 20/7/2017) OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere yönelik başvurular resen Komisyon’a gönderilmeyecektir.

NE KADAR SÜRE İÇİNDE BAŞVURALACAK

685 sayılı KHK’nın 7. maddesinde, Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK’larla ilgili olarak ise Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde Komisyona başvuru yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle OHAL KHK’ları ile doğrudan yapılan işlemlere ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan başvurucuların, Komisyona başvuru usulünü düzenleyen kurallara uygun olarak kendi durumlarını değerlendirip gerek duymaları hâlinde Komisyona başvuru yapmaları gerekmektedir.”

