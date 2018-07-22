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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
22.07.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

Regensburg’da çifte minareli caminin temeli törenle atıldı

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Regensburg’da çifte minareli caminin temeli törenle atıldı

Almanya’nın Bavyera Eyaletinde bulunan Regensburg’da, çifte minareli caminin temeli törenle atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Regensburg 2. Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer ve DİTİB Kuzey Bavyera Eyaletler Birliği Başkanı Hasan Aslan’ın da katıldığı törene çok sayıda vatandaş da katıldı.

KABA inşaatı aralık ayında bitmesi planlanan caminin, nisan ayında kısmen ibadete açılması bekleniyor. 23 Temmuz’da başlanacak inşaat calışmaları bir sene içerisinde tamamen bitirilecek. Törende konuşan Regensburg 2. Belediye Başkanı Gertrud Maltz-Schwarzfischer, oluşan tüm tepkilere rağmen DİTİB Regensburg’un yapacağı çifte minareli camiye olan desteğini sürdürdü. Regensburg’un kozmopolit ve renkli bir şehir olduğunu söyleyen Maltz-Schwarzfischer, Müslümanların da İslam’ın da buraya ait olduğunu belirterek cami karşıtlarına net mesaj verdi. Maltz-Schwarzfischer, cami için her inançtan ve milletten insanların buluşma yeri olması gerektiği söyledi.

Regensburg’da çifte minareli caminin temeli törenle atıldı
Başkonsolos Yavuz Kül

Nürnberg Baskonsolusu Yavuz Kül ise Regensburg Belediyesi’nin yeni caminin planlanması sürecindeki tavrının takdire şayan olduğu söyledi. Türk toplumunun Alman toplumunun bir parçası olduğunu da ifade eden Kül, birlikte yaşama dikkati çekti.
DİTİB Regensburg Başkanı Mustafa Miran, DİTİB Kuzey Bavyera Eyaletler Birliği Başkanı Hasan Aslan ve Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşe Vekili İbrahim Ali Kahraman da yeni caminin kent içerisindeki farklı toplumların birlikte yaşama olan katkısını artıracağını söylediler.

Regensburg’da çifte minareli caminin temeli törenle atıldı
Regensburg 2. Belediye Başkanı Getraud Malt-Schwarzfischer, eline aldığı kürekle temel atma töreninde taprağı kazdı.

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