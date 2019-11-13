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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraf: dpa
13.11.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Mecburi evlilikte sarsıntı

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Mecburi evlilikte sarsıntı

Almanya’da Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), ilk ‘büyük koalisyon hükümeti’ni 1966-1969 yılları arasında oluşturdu. Daha sonraki yıllarda hem sol hem de sağ kanat, Hür Demokrat Parti (FDP) ile ortaklık etti. SPD 1969-1982, CDU/CSU da 1982-1998 yılları arasında.

 Mecburi evlilikte sarsıntıALMANYA’da ilk kez federal düzeyde 1998 yılında SPD-Yeşiller ortaklığı gerçekleşti.
SPD’li Gerhard Schröder, Yeşiller’le ortaklık ederek başbakanlık koltuğuna oturdu.
Ancak 2005 yılında yapılan genel seçimlerde farklı bir tablo ortaya çıktı.
CDU/CSU toplam oyların yüzde 35.2’sini SPD de yüzde 34.2’sini aldı.
Daha seçim akşamı televizyondaki ‘filler buluşması’ programında, dönemin Başbakanı Gerhard Schröder, milyonlarca izleyicinin gözlerinin içine baka baka, “Siz gerçekten ‘Ben başbakan olmak istiyorum’ diyecek bayan Merkel’in böyle bir önerisine destek vereceğimi mi düşünüyorsunuz? Kiliseyi köyde bırakalım” dediği halde, sağ kanat da sol kanat da ortaklık etmek için uzlaşı sağlamayınca, gözler ‘büyük koalisyona’ çevrildi.
Nitekim öyle de oldu ve CDU/CSU ile SPD, Angela Merkel’in başbakanlığında ‘büyük koalisyon hükümeti’ oluşturdu.
2009 yılında yapılan genel seçimlerden sonra CDU/CSU, daha önceki yıllarda da olduğu gibi yine FDP ortaklığını tercih etti.
2013 yılındaki genel seçimlerde FDP yüzde 5 barajını aşamayınca gözler yeniden ‘büyük koalisyon’a çevrildi.
SPD sistematik olarak oy kaybına uğradığı için pek yanaşmak istemese de, Merkel’le ‘büyük koalisyon hükümeti’ni sürdürme kararı aldı.

*

24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerde ise SPD’nin oy oranı yüzde 20.5’e düştü.
Bu, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949 yılından beri SPD’nin aldığı en düşük oy oranıydı.
Bunun üzerine SPD, “Biz ortaklığa yokuz” dedi.
Ancak seçimlerden sonra CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasında sürdürülen koalisyon görüşmelerinden olumlu sonuç alınamayınca, gözler yeniden SPD’ye çevrildi.
Eski bir SPD’li olan tarafsız Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sosyal demokratları ‘sorumluluk’ üstlenmeye davet etti.
Ve SPD, istemeye istemeye CDU/CSU ile ortaklığı sürdürmeye “Evet” dedi.

*

Evet, bu bir yerde ‘mecburi-zoraki evlilik’ idi.
Son dönemlerde yapılan eyalet seçimlerinde sistematik olarak oy kaybı yaşanması üzerine, SPD’de “Büyük koalisyona son verelim” sesleri yükselmeye başladı.
Koalisyondaki ‘temel emeklilik kavgası’ yüzünden yaşanan sarsıntı nedeniyle ortaklığın her an bitmesi beklenirken, hafta sonunda bu konuda uzlaşı sağlandı.
Şimdilik büyük koalisyonun çöküşü engellendi.
Ama hem muhafazakâr kanat olarak bilinen CDU/CSU da hem de SPD’de ‘iç isyan’ tehlikesi hâlâ aşılamadı.
Her ne kadar hem CDU hem de CSU yöneticileri ‘temel emeklilik’ konusundaki uzlaşmayı ‘başarı’ olarak niteleseler de, ‘kardeş partiler’ için için kaynamaya başladı.
CDU’nun bu ay içinde düzenlenecek kurultayında ‘isyancıların’ harekete geçmesini bile bekleyenler var.
Ama bu zayıf bir ihtimal.
Çünkü CDU’da böyle bir davranışın sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) ekmeğine yağ süreceği apaçık ortadadır.
İşte bu yüzden kurultayda gizli ve açık isyankârların ‘isyan bayrağı açması’ ihtimali yok denecek kadar azdır.

*

Ya SPD’de?
SPD’de yeni eş başkanlar aralık ayındaki kurultayda belirlenecek.
Olaf Scholz/Klara Geywitz ile Saskia Esken/Norbert Walter-Borjans ikilileri arasındaki yarışmayı kazanan, Almanya’daki büyük koalisyon hükümetinin de SPD’nin de kaderini belirleyecek.
Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Olaf Scholz ile eş başkan adayı Klara Geywitz, CDU/CSU ile ortaklığın bu yasama döneminin biteceği 2021 yılı sonbaharında kadar sürdürülmesinden yana.
Esken/Borjans ikilisi ise “Ortaklığı bitireceğiz” demekteler.
Ortaklığı bitirmek SPD için kurtuluş mudur?.
Hiç de öyle gözükmemekte.
Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamaları SPD’nin ‘halk partisi konumunu kaybetmeyi sürdüreceği’ sinyalleri vermekte.
Evet, şimdilik atlatılmış olsa da mecburi evlilikte sarsıntı devam etmekte.
SPD’de sarsıntı ise her geçen gün artmakta.

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