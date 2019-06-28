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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
28.06.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

İlk defa Almanya’ya geliyor: 41 ton yola çıktı

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İlk defa Almanya’ya geliyor: 41 ton yola çıktı

Dünyaca ünlü Atça çileği ile bilinen Aydın’ın Sultanhisar İlçesine bağlı Atça Mahallesi’nde yetişen karpuzlar, gurbetçiler için ilk defa Almanya geliyor. 2 tıra yüklenen 41 ton Atça karpuzu yola çıktı.

AYDIN’ın Sultanhisar İlçesine bağlı Atça Mahallesi, dünyaca ünlü Atça çileğinin ardından karpuzu ile de adından söz ettiriyor. Sezonda yaklaşık 45 bin ton üretilen, yüzde 90’ı yurt içinde tüketilen ve yüzde 10’u ise başta Irak ve Ukrayna’ya ihraç edilen Atça Karpuzu, ilk kez bu sezonda Almanya’ya ihraç edildi.

İlk defa Almanya’ya geliyor: 41 ton yola çıktı

DEVAMI GELECEK
Atçalı Toptancı Hali esnaflarından ve üreticilerden Ali Polat, Atça karpuzunun ilk kez Almanya’ya yola çıktığını ifade ederek, “Çilekten sonra en fazla karpuz satıyoruz. Aracılarımız sayesinde bu sezon ilk kez Almanya’ya ihraç ediyoruz. İlk etapta 2 tır, yani 41 ton karpuzumuz Almanya yolcusu. Oradaki gurbetçilerimiz başta olmak üzere Almanları Atça karpuzumuzun lezzeti ile tanıştıracağız. İnşallah bunun da devamı gelecek” dedi.

İlk defa Almanya’ya geliyor: 41 ton yola çıktı

3 BİN DÖNÜM ALANDA YETİŞİYOR
Atça Toptancı Hal Müdürü Levent Kavçin de karpuz hasat sezonunun 25 gün önce başladığını ifade ederek, “3 bin dönüm arazide 40-45 bin ton civarı Atça karpuzu yetiştiriliyor. Bu yıl ilk kez Almanya’ya ihraç ediyoruz. Bu yıl fiyatlar tatmin edici olmasa da üreticimiz zarar etmemek için çaba sarfediyor” dedi.

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