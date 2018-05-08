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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf arşiv
08.05.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Her gün bin kişiye iftar

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Her gün bin kişiye iftar

DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Köln’deki genel merkezde ramazan ayı boyunca bu yıl da her gün yaklaşık bin kişiye iftar vermeyi planladıklarını bildirdi.

DİTİB Genel Merkezi ve bağlı bulunan dernekler olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanı çeşitli etkinliklerle değerlendireceklerini belirten Aşıkoğlu, şöyle dedi:

“Cami görevlilerimiz günübirlik farklı camilere giderek irşat programları gerçekleştirecekler. Köln’deki genel merkezimizde ramazan ayı boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da her gün yaklaşık bin kişiye iftar yemeği vermeyi planlıyoruz. Her gün fiziki imkanı olan derneklerimizde iftar sofraları kurulacak, bu iftar sofralarımızı Alman misafirlerimize, üniversite öğrencilerine, komşularımıza ve Almanya’ya mülteci olarak sığınan kardeşlerimize açacağız. Gündüzlerimizi camilerde mukabelelerle, gecelerimizi de teravih namazlarıyla ihya edeceğiz. Ayrıca Kadir gecesinde bütün camilerimizde özel programlar tertip edeceğiz.”

‘GÖNÜL YAPMA HAREKETİ’
Müslümanların fitre ve zekatlarını başta öğrencilere ve mülteciler olmak üzere, yoksullara ve kimsesizlere ulaştırılmak üzere kendilerine emanet edebileceklerini kaydeden Aşıkoğlu, “Bu sayede DİTİB olarak, bütün yoksul ve kimsesizleri kucaklayan bir ‘gönül yapma’ hareketine öncülük etmiş olacağız” dedi.

‘SALDIRILAR BİZİ ÜZÜYOR’
İbadethaneler başta olmak üzere mesken ve işyerlerine yönelik artan saldırılara da değinen Aşıkoğlu açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:
“Her milletten, her düşünce ve fikirde insanın huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirdiği, güven ve esenlik teminatı olan camilerimize yapılan bu saldırılar bizleri derinden üzmekte ve cemaatimizi ciddi şekilde tedirgin etmektedir. Bu vesileyle bu mübarek ay münasebetiyle herkesi sağduyulu hareket etmeye ve provakasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ederken, mabetlerimizin ve cemaatimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda da yetkililiklerin gerekli tedbirlerini almalarını arzu etmekteyiz.”

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