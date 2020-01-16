‘Güvenli ibadet etmek istiyoruz’

ZİYARETTE, tgmn Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu’nu temsilen Bülent Bayraktar ve Refet Avcı Uluslararası Demokratlar Birliği’ni (UID) temsilen Yılmaz Deliduman, Emre Şentürk, Salim Elçivan, Rasim Piştil, Orhan Orhan, TIM Türk Engelliler Derneği’ni temsilen Mehmet Erdemir ve Saadet Partisi’ni temsilen Musa Tamer ve vatandaşlar katıldı. Ziyarette, güvenli bir ibadet istendiği söylendi ve her türlü olayda, ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekildi.

ZİYARETÇİLERİ BİLGİLENDİRDİ

DİTİB Nürnberg ve aynı zamanda DİTİB Kuzey Bavyera Birliği Başkanı Hasan Aslan ziyarete gelen ve dayanışma içinde bulunan dernek başkanlarına ve vatandaşlara şükranlarını sunarak saldırı hakkında bilgi verdi. Gün boyu Türk siyasetçiler ve dernek başkanları kendisini telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmişler. Konuyu polis yetkilileri ile de ele aldıklarını misafirlerle paylaştı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE Mİ

Toplantıda, saldırganın akli dengesinin yerinde olup olmadığı tartışılırken, saldıganın 6 ay evvel bir Türk marketinde bağırıp çağırdığı ve market sahibinden para istediği belirtildi. Aslan polisle konuştuğunu, gözaltının devam ettiğini fakat saldırganın birkaç gün sonra serbest kalabileceğinin altını çizdi. İÇİŞLERİ BAKANI İLE İSTİŞARE EDİLECEK

tgmn başkanı Bülent Bayraktar, olayı sivil toplum örgütleri olarak kınadıklarını söyledi ve dayanışma toplantısına katılan temsilcilere teşekkür etti. Alman yetkililerin Alman anayası tarafından garanti altına alınan inanç özgürlüğünün önemli bir parçası olan cemaatin ibadet etme hakkını engelsiz bir şekilde idrak edebilmesini sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti. Konuyu Orta Frankonya Polis Müdürü ile ele alacaklarını ve 23 Ocak tarihinde Bavyera İçişleri ve Uyum Bakanı Joachim Herrmann ile istişare edeceğinin altını çizdi.

ÖZEL GÜVENLİK TAVSİYE ETTİ

UİD Kuzey Bavyera Başkanı Yılmaz Deliduman da böyle hassas, toplumun tüm bölümünü ilgilendiren konularda birlikte tepki göstermenin önemine yaptı. UİD üyeleri caminin özel güvenlik şirketi tarafından korunmasını tavsiye ettiler. Ortak çalışma mutabakatına varıldı. Tüm temsilciler ev sahibine teşekkür ederek, yeni modeller üzerinde ortak çalışma konusunda mutabık kaldılar. T.C. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz’de dün öğle saatlerinde cami yönetimini ziyaret etti. Serdar Deniz, Nürnberg Emniyet Genel Müdürü Roland Fertinger’e olaydan duyduğu üzüntüyü ilettiğini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması talebinde bulunduğunu dillendirdi