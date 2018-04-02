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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AFP
02.04.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

Fransa’da üç ay sürecek grev dalgası bu akşam başlıyor

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Fransa’da üç ay sürecek grev dalgası bu akşam başlıyor

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi çalışanları salı gününden başlayarak üç ay sürecek greve başlıyor. Makinistlerin yanı sıra Air France personeli, temizlik işçileri ve enerji sektörü çalışanları da iş bırakacak. Grevden, hızlı trenin Almanya seferleri de etkilenecek.

FRANSA Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF), Fransız hükümetinin planladığı demiryolları reformunu protesto için bu akşam saat 19.00’dan itibaren makinistlerin yüzde 77’sinin iş bırakacağını açıkladı.

Eylem nedeniyle kısa ve uzun mesafe tren seferlerinde, büyük bölümü salı günü olmak üzere, çok sayıda iptal meydana gelecek. Hızlı tren TGV’nin de uzun mesafe seferlerinin sadece yüzde 12’sini gerçekleştirmesi bekleniyor.
İptaller TGV’nin Almanya’ya olan seferlerini de etkileyecek. Paris ile Frankfurt ve Stuttgart arasındaki seferlerin yaklaşık üçte ikisinin iptal edileceği tahmin ediliyor. Paris ile Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti arasında seferi bulunan Thalys hızlı treninin ise iptallerden etkilenmeyeceği belirtiliyor.

MACRON’A TEPKİ İÇİN
‘Demiryolu Mücadelesi’ adı verilen grev dalgası kapsamında kurum çalışanları Haziran sonuna kadar beş iş gününün ikisinde iş bırakma eylemi yapmayı planlanıyor. SNCF çalışanları grev dalgasıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransız demiryollarını özelleştirmenin önünü açacak yasa tasarısına tepki gösteriyor. Macron, yasayla demiryolu çalışanlarının sahip olduğu devlet memurluğuna benzer özel statüsünü de değiştirmek istiyor.

BAKAN: ANLAMAK GÜÇ
Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, demiryolları reformu konusunda görüşmeler henüz devam ederken ve hükümet bu konuda diyalog arayışındayken sendikaların uzun süreli bir grev planı içerisinde bulunmasına anlam vermenin güç olduğunu savundu.
Borne, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte “Fransızlar hiçbir haklı sebebi olmaksızın üç ay boyunca böyle bir karmaşa yaşamak istemiyor” diye konuştu.

ÜLKE ÇAPINDA GREV DALGASI
Fransa’da salı günü ayrıca temizlik işçileri, enerji sektörü çalışanları ve Fransız havayolu şirketi Air France çalışanları da greve gidiyor.
Air France personeli bu hafta salı ve pazar günü ile 10 ve 11 Nisan günlerinde de iş bırakma eylemine gidecek. Air France personeli 30 Mart Cuma günü de iş bırakmış ve firmanın verdiği bilgilere göre o gün yapılması planlanan her dört uçuştan biri iptal edilmişti.
Sendikalar grev dalgasıyla devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde baskıyı artırmayı hedefliyor. Görüşmelerde sendikaların yüzde 6’lık fiyat artışı talebine karşılık havayolu şirketi Air France yüzde 1’lik bir artış önermişti.
Şirket pazar günü yaptığı açıklamayla grev çağrısını üzüntüyle karşıladıklarını, çünkü firmanın sendikaları kısa bir süre önce yeniden görüşmeye çağırdığını bildirdi. Şirket, Air France’ın zaten iyi olmayan ekonomik durumunu daha da kötüleştirmemek için diyaloğun devam ettirilmesi çağrısını yaptı.

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