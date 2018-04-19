Beyaz Saray’dan sürpriz davet geldi
Beyaz Saray’dan sürpriz bir davet alan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Washington’a uçtu. Gelecek hafta da Merkel ABD yolcusu.
ALMANYA’da hükümet kurulduktan sonra ABD’ye ziyaretler hızlandı. Maliye Bakanı Olaf Scholz sürpriz biçimde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den davet aldı. Washington’a uçan Scholz’un bu akşam Almanya saatiyle 20.15’te Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi planlanıyor. Görüşme yarım saat sürecek. Scholz, ardından Başkan Trump’ın en önemli ekonomi danışmanı Lary Kudlow ile ikili görüşme yapacak ve ertesi gün ise ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ile bir araya gelecek.
‘DIŞ POLİTİKANIN TEMEL DİREĞİ’
Maliye Bakanı Scholz, Washington’a hareketinde “ABD bizim önemli müttefikimiz ve NATO müttefiki olarak dış politikamızın önemli temel direği” diye konuştu. Maliye Bakanı Scholz ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşmede Suriye krizinin de önemli rol oynayacağı belirtildi. ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye hava operasyonunun dışında kalan Almanya, Rusya’yla NATO arasında arabulucu rolü oynamak istiyor.
Gelecek hafta da Şansölye Merkel, ABD Başkanı Trump’la görüşmek üzere Washington’a uçacak.
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