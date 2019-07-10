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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: dpa
10.07.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Almanya’dan İstanbul’a korkutan deprem uyarısı: 7’den büyük...

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Almanya’dan İstanbul’a korkutan deprem uyarısı: 7’den büyük...

Alman bilim insanları, Marmara Denizi’nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceği kosunuda uyarıda bulundu. Olası depremin büyüklüğü 7,1 - 7,4 olarak tahmin ediliyor.

ALMANYA’nın Kiel kentinde bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi’nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi’nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu. Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi’nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, “Bu, 7,1-7,4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli” dedi. Marmara Denizi’nin altında Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattı bulunuyor. Alman bilim insanları iki buçuk yıl boyunca GEOMAR’ın geliştirdiği ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi’nin 800 metre altında ölçümler yaptı.

TSUNAMI BEKLENTİSİ YOK
GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, “Bu gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı dört metreden fazla hareket eder” dedi. Kopp, olası bir depremin büyük bir yıkıma neden olacak Tsunami dalgasına yol açacağını ise düşünmediğini ifade etti. Alman bilim insanları olası bir depremin zamanı hakkında da bir tahminde bulunmazken, böyle bir değerlendirme ile bir paniğe yol açmak istemediklerini özellikle vurguladı. Açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem gibi, olası yeni bir sarsıntının Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ağır sonuçlara yol açabileceği de ifade edildi. 1999 yılındaki 17 Ağustos depreminde 17 binden fazla insan yaşamını yitirmişti.

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