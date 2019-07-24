Almanya’da kuraklık korkusu: Nehirlerin seviyesi düştü, göller kurudu
Geçen yıl Almanya ve Avrupa’yı kavuran sıcak ve kurak hava, bu yıl da korkutuyor. Yeteri kadar yağışın düşmemesi nedeniyle Almanya’da bazı göller ile akarsuların seviyesi düştü. Kimi küçük göller tamamen kurudu.
ALMANYA’da Yetkililer kuraklık nedeniyle ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor.
Berlin ve çevresinde bulunan bazı göller kururken, göllerde yaşayan canlılar ölüm riski altında bulunuyor.
Tuna Nehri’nde su seviyesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Nehrin derinliği kimi bölgelerde bir metre 80 santim olarak ölçüldü. Hem yolcu hem de yük taşımacılığı olumsuz etkilendi. Tuna Nehri üzerinde yük taşıyan gemi seferleri yarı yarıya düştü. Oteller turistler için organize ettiği gezi teknelerin seferlerinin bir bölümünü iptal etti.
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