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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AA
04.04.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Almanlar emekli maaşları için yeni hükümetten güvence istedi

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Almanlar emekli maaşları için yeni hükümetten güvence istedi

Almanların en büyük korkusu, son zamanlarda gündemi sürekli meşgul eden mülteci göçü değilmiş. Emnid Enstitüsü’nün WAZ gazetesi için yaptığı araştırmaya göre Almanlar için öncelik, emekli maaşlarının güvence altına alınması.

Almanya’da siyasi partiler en çok mülteci göçü üzerine tartışırken, vatandaşların gündemi ise çok farklı. Emnid Enstitüsü, WAZ gazetesi için yaptığı araştırmada Almanlara yeni hükümetten beklentilerini sordu. Araştırmaya göre yaşlanan Almanya’da en büyük korku, emeklilik sisteminin çökmesi ve emekli maaşlarının ödenemeyecek duruma gelmesi. Ankete katılanların yüzde 95’i, hükümetin emeklilik sistemindeki gelişmeleri güvence altına almasını en önemli görev olarak görüyor. Sadece yüzde 4’ü emeklilik sisteminden endişe etmiyor ve bunu önemli sorun olarak görmüyor.

İKİNCİ SIRADA HIRSIZLIK VAR
Vatandaşların hükümetten ikinci beklentisi ise, ‘hırsızlığın’ önlenmesi. Ankete katılanların yüzde 91’i, “Bu çok önemli” diyor. Üçüncü sırada ise kira yükselişine karşı etkili önlem alınması geliyor. Kira artışlarının frenlenmesini önemli görenlerin oranı yüzde 85. Dördüncü sırada internette ‘kin ve düşmanlık’ yayan propagandanın önüne geçilmesi geliyor. Bunu hükümetin acil görevi olarak görenlerin oranı yüzde 84. Ankete katılanların yüzde 78’i vergilerin azaltılmasını isterken, yüzde 69’u kömür enerjisinden çıkılmasını, yüzde 67’si de ordunun daha iyi donatılmasını istiyor.
Siyasi partilerin genel seçim öncesi ve sonrasında en çok tartıştıkları mülteci göçünün sınırlandırılmasını önemli görenlerin oranı ise yüzde 29. Araştırmaya göre Almanların yüzde 25’i göçün sınırlandırılmasını önemli bir sorun olarak görmüyor.

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