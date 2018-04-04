Almanlar emekli maaşları için yeni hükümetten güvence istedi
Almanların en büyük korkusu, son zamanlarda gündemi sürekli meşgul eden mülteci göçü değilmiş. Emnid Enstitüsü’nün WAZ gazetesi için yaptığı araştırmaya göre Almanlar için öncelik, emekli maaşlarının güvence altına alınması.
Almanya’da siyasi partiler en çok mülteci göçü üzerine tartışırken, vatandaşların gündemi ise çok farklı. Emnid Enstitüsü, WAZ gazetesi için yaptığı araştırmada Almanlara yeni hükümetten beklentilerini sordu. Araştırmaya göre yaşlanan Almanya’da en büyük korku, emeklilik sisteminin çökmesi ve emekli maaşlarının ödenemeyecek duruma gelmesi. Ankete katılanların yüzde 95’i, hükümetin emeklilik sistemindeki gelişmeleri güvence altına almasını en önemli görev olarak görüyor. Sadece yüzde 4’ü emeklilik sisteminden endişe etmiyor ve bunu önemli sorun olarak görmüyor.
İKİNCİ SIRADA HIRSIZLIK VAR
Vatandaşların hükümetten ikinci beklentisi ise, ‘hırsızlığın’ önlenmesi. Ankete katılanların yüzde 91’i, “Bu çok önemli” diyor. Üçüncü sırada ise kira yükselişine karşı etkili önlem alınması geliyor. Kira artışlarının frenlenmesini önemli görenlerin oranı yüzde 85. Dördüncü sırada internette ‘kin ve düşmanlık’ yayan propagandanın önüne geçilmesi geliyor. Bunu hükümetin acil görevi olarak görenlerin oranı yüzde 84. Ankete katılanların yüzde 78’i vergilerin azaltılmasını isterken, yüzde 69’u kömür enerjisinden çıkılmasını, yüzde 67’si de ordunun daha iyi donatılmasını istiyor.
Siyasi partilerin genel seçim öncesi ve sonrasında en çok tartıştıkları mülteci göçünün sınırlandırılmasını önemli görenlerin oranı ise yüzde 29. Araştırmaya göre Almanların yüzde 25’i göçün sınırlandırılmasını önemli bir sorun olarak görmüyor.
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