ADAC, ‘Araştırılsın’ dedi, ortalık karıştı

DAHA önce yaptıkları açıklamada genel bir hız limitinin yarar sağlamayacağını belirten Otomobil Sanayiler Birliği’nin (VDA) düşüncelerinde değişiklik olmazken, 21 milyon üyesi bulunan Alman Otomobil Kulübü (ADAC) genel bir hız limitine karşı tavrını değiştirdi. Daha önce hız limitine karşı çıkan ADAC, artık prensip olarak buna karşı çıkmayacağı sinyalini verdi. Bu da tartışmaları yeniden ateşledi.

ADAC Başkanı Gerhard Hillebrand, “Otobanlarda genel bir hız limiti tartışması duygusal yürütülüyor ve üyeleri kutuplaştırıyor. Bu nedenle ADAC olarak bu konuda kesin bir tavrımız yok. Hız limitinin etkileri bir araştırmayla açıklığa kavuşturulmalı. Böyle bir sonuç karara temel oluşturur” dedi. Hız limitine karşı olan Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, ADAC’ı ‘kurnazlıkla’ suçladı. Scheuer, ADAC üyelerinin geçerli uygulamada kalmak istediklerini, ADAC yönetimine çok açık göstereceklerini söyledi.