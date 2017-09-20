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    Android telefonunuzu yedekleyenler dikkat! Google yedeğinizi silebilir

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 06:51 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 06:51

    Android telefonunuzu bu kadar süreyle kullanmazsanız, Google'ın yedeklerinizi silebileceğini biliyor muydunuz?

    Android'li bir cihaza sahipseniz, Google Drive hesabınıza yedekleme yapmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Maalesef, bir Reddit kullanıcısının keşfettiğine göre, eğer yedeklediğiniz cihazı 60 gün aralıksız kullanmazsanız, Google yedeklemenizi siliyor, hem de depolama alanınıza bakmazsızın.

    Reddit kullanıcısı Tanglebrook'un Android akıllı telefon yedeklemesi içerisinde Wi-Fi parolaları ve kişisel tercih ayarları bulunuyordu. Google marka Nexus 6P telefonunu satan kullanıcı, yeni bir Android bulana kadar bir iPhone kullanamaya karar verdi. Bu geçiş süreci iki ay sürdüğü için, herhangi bir uyarı mesajı yollanmadan yedekleme silindi.

    Google Drive'ın destek sayfasında bulunan kullanıcı şartlarına göre, kullanılmayan Android cihazların yedeklenmiş verileri "geçici" olarak görülüyor. Görünüşe bakılırsa Google, yeni bir telefona geçmek isteyenleri acele ettirmeye çalışıyor.

    Kısacası, eğer sık kullanmadığınız bir Android telefonunuz varsa, yedeklenmiş verilerin silinmesini istemiyorsanız, birkaç haftada bir cihazı kurcalamanız gerekiyor.

    Etiketler: google , android , telefon
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