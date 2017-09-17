Almanya'da Türk usulü seçim turu

GELECEK hafta pazar günü yapılacak genel seçimlere sadece Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde giren ADD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatılan otomobille ve Ak Parti'nin müziği olan ‘Dombra’ eşliğinde KRV'de seçim turuna çıktı. Partililer, Erdoğan’ın, “Türkiye dostu olanlarla beraber olun, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim” sözlerini otomobilden anons ederek, yoldan geçen Türklerden oy istedi. ADD yöneticileri, Duisburg'un Marxloh semtinde Türk iş yerlerinin yoğun olduğu Weseler Caddesi’nde seçim turu yaptı. Erdoğan'ın konuşmalarını otomobilden yayımlayarak, yoldan geçen Türklere, “24 Eylül'ü unutmayın” deyip seçim afişlerini dağıttı.

‘OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ’

ADD Genel Sekreter Halil Ertem, "Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını seçim afişimizde yer vermemizin ardından, Cumhurbaşkanımızın partimizle ilgili yaptığı konuşmanın sözlerini de, böyle bir otomobil ile tur atarak vatandaşlarımıza duyurmak istedik. 24 Eylül'de seçimler yapılacak, az bir süre kaldı ve imkanlarımızda oldukça kısıtlı. Bizde nasıl dikkat çekeriz ve vatandaşa sesimizi nasıl hızlı duyururuz diye düşündük, hemen iki gün içinde bu arabayı hazırlayıp KRV'yi turlamaya başladık. Oldukça da iyi tepkiler alıyoruz” dedi.