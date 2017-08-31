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    Almanya o sözlerin ardından Türkiye'yi kızdıracak adımı attı!

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    31.08.2017 - 11:23 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 11:32

    Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye AB arasında Gümrük Birliği'nin genişletilmesini veto ediyor. Merkel, çarşamba günü başkent Berlin'de AB Komisyonu Başkanı Juncker'i Almanya'nın vetosu hakkında bilgilendirdi.

    ALMANYA Şansölyesi Angela Merkel, çarşamba günü AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'le Berlin'de iş yemeğinde biraraya geldi. Merkel, AB Komisyonu Juncker'e Türkiye'yle AB arasında ticaret hacmini genişletmeyi öngören Gümrük Birliği'nin güncellenmesine karşı Almanya'nın vetosunu iletti. Başbakan Merkel, Juncker ile görüşmesinden bir gün önce Berlin'deki yaz basın toplantısında Almanya'nın Gümrük Birliği'nin güncellenmesini veto edeceğini duyurmuştu.

    Basın toplantısında “Alman hükümeti olarak mevcut koşullar altında önümüzdeki aylar içinde Gümrük Birliği müzakereleri için yetki vermeyeceğiz” diyen Merkel, bunu AB Komisyonu Başkanı'na Berlin ziyaretinde ileteceğini belirtmişti. Merkel'in Juncker'le kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmede, Almanya'nın vetosuyla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

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    AB KOMİSYONU İSTEDİ
    AB Komisyonu geçen yıl sonunda üye ülkelerden Türkiye'yle 1996 yılından beri mevcut Gümrük Birliği'ni genişletme müzakerelerine yetki vermelerini istedi. Gümrük Birliği'nin genişletilmesiyle tarım ürünleri, kömür ve çelik ürünlerinin gümrükten muaf tutularak, ticaret hacminin artırılması öngörülüyor. Mevcut Gümrük Birliği sözleşmesi en başta sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşımını kapsıyor. Geleneksel tarım ürünleri ve hizmet sektörü ise kapsam dışında.

    AB Komisyonu Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin iki tarafa da önemli ekonomik yararlar sağlayacağı görüşünde. Gümrük Birliği'nin genişletilmesini ise en başta ticaretinin yüzde 40'ını AB'yle yapan Türkiye istiyor.

    Etiketler: Merkel , ALMANYA , AB , Gümrük Birliği
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