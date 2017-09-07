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    ALES’in yüzü değişti

    Önder ÖNDEŞ
    07.09.2017 - 22:36 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 22:36

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) köklü değişikliklere gitti.

    Yüksek lisans başvuruları ve akademik personel seçiminde kullanılan, her yıl 600 bin adayın ter döktüğü ALES’teki değişikler özetle şöyle: Sınavda ‘Sözel 1’, ‘Sözel 2’ ve ‘Sayısal 1’ ‘Sayısal 2’ olmak üzere 40’ar soruluk dört bölüm vardı. YÖK değişikliklerin nedeniyle ilgili değerlendirmesinde; sayısal ve sözel test sorularının benzerlik gösterdiğini belirtti. Bu yaklaşımla test sayısı 50’şer soruyla sayısal ve sözel olarak ikiyle sınırlandırıldı. 160 soru için 180 dakika veriliyordu. Artık 100 soru için belirlenen süre 150 dakika. YÖK böylelikle soru başına artan süreyle sınav stresini azaltmayı amaçlıyor.

    SORU İÇERİĞİ DEĞİŞİYOR

    YÖK analizde, soruların adayların muhakeme yeteneklerini ölçmek için hazırlandığını, ancak zamanla bilgiye dayalı olanların ağırlık kazandığını belirtti. Bundan böyle testlerde temel dilbilgisi, sözel akıl yürütme ile çözümleme ve mantıksal akıl yürütme gibi ileri düşünme becerileri ölçülecek.
    ALES Eşit Ağırlık puanlarının hesaplanmasında sayısal yüzde 60, sözel yüzde 40 etkiliydi. Bu sözel adayların aleyhine diye eleştiriliyordu. Artık bu puan hesaplanırken sayısal ve sözel testleri eşit oranda dikkate alınacak. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ise 3 yıldan 5’e çıkarıldı. Yeni düzenleme ekimde uygulanacak. 

    Etiketler: gazeethaberleri , ales , yök
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