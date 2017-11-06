ALES yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman?

2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi ALES sonbahar sınavı için sayılı gün kaldı. Artık son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, ALES sınav yerlerini merak ediyor. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sınav yerlerini öğrenip giriş belgelerini edinebilecekler. Peki ALES sınav yerleri belli oldu mu?

19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek olan ALES yerlerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden takip edebilecek.



SINAV KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?



Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılaca

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?



Lisans eğitimi programından mezun ya da mezun olabilecek konumda olanlar ile yurt dışında lisans eğitimi alarak Türkiye’de akademik kariyer başlangıcı yapmak isteyenler, ÖSYM tarafından açıklanan kanun hükmünde kararname uyarınca ALES’e girebilirler. Araştırma görevlisi, uzman, okutman, öğretim görevlisi ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolar için açıktan ya da öğretim elemanı dışındaki kadrolar için naklen atanabilmek için ALES girilmesi zorunlu bir sınavdır.