Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>ALES yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman?

    ALES yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman?

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 15:39 | Son Güncelleme:

    ALES sonbahar dönemi için kısa bir süre kaldı, sınav yerleri için araştırmalar başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki ALES sınav yerleri açıklandı mı? Sınav ne zaman?

    2017 - 2018 eğitim öğretim dönemi ALES sonbahar sınavı için sayılı gün kaldı. Artık son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, ALES sınav yerlerini merak ediyor. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sınav yerlerini öğrenip giriş belgelerini edinebilecekler. Peki ALES sınav yerleri belli oldu mu?

    19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek olan ALES yerlerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden takip edebilecek.

    SINAV KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

    Buna göre, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerli olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) sonuçları, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
    Ayrıca, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile daha önce yapılan ALES sonuçları da açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli sayılaca

    ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

    Lisans eğitimi programından mezun ya da mezun olabilecek konumda olanlar ile yurt dışında lisans eğitimi alarak Türkiye’de akademik kariyer başlangıcı yapmak isteyenler, ÖSYM tarafından açıklanan kanun hükmünde kararname uyarınca ALES’e girebilirler. Araştırma görevlisi, uzman, okutman, öğretim görevlisi ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolar için açıktan ya da öğretim elemanı dışındaki kadrolar için naklen atanabilmek için ALES girilmesi zorunlu bir sınavdır.

     

    Etiketler: ales ne zaman
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri