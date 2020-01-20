Çocuğunuzu ekrandan uzak tutmak için bunları yapın

Çocuğunuza örnek olun

Çocuklarınızın elektronik cihazları sağlıklı kullanmaları için sizin örnek olmanız önemlidir. Saatler sürecek bir dizi maratonuna başlamadan önce örnek oluşturacağınızı unutmayın. İzleseniz de izlemeseniz de televizyonu arka planda açık tutmanız veya her boş vaktinizde elinizin telefonunuza gitmesi çocuğunuz için iyi örnekler olmayacaktır.

Kendinizi eğitin (özellikle akıllı cihazlar konusunda)

Bugünün çocukları teknoloji konusunda yetişkinlerden daha fazla şey biliyor. Bu nedenle revaçtaki telefon uygulamalarından veya en yeni sosyal medya çılgınlıklarından haberdar olmanız önemli. Sosyal medyanın risklerini ve tehlikelerini anlamadan çocuğunuza öğretemezsiniz. Elektronik cihazları ve çocuklarımızı nasıl etkilediğini öğrenmek önceliğiniz olsun.

Teknolojisiz alanlar belirleyin

Evinizde akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar gibi elektronik cihazlara izin vermediğiniz alanlar belirleyin. Mesela yemek odası veya mutfak, yemek ve aile sohbeti için ayrılmış teknoloji içermeyen bir alan olmalıdır.

Teknolojisiz zamanlar belirleyin

Tüm ailenin teknolojik cihazlardan uzak kalacağı zamanlar belirleyin ve hep birlikte bu kurala uyun. Örneğin, akşam yemeği saati veya yatmadan bir iki saat önce tüm ailenin televizyon, video oyunları ve bilgisayarlar olmadan birlikte vakit geçirmesi için en iyi zamanlardır.

Ebeveyn kontrolü uygulamaları kullanın

Çocuklarınızın televizyonda ne izlediğini ve internette neler yaptığını bilmenize olanak tanıyan ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın. Çocukların tablet, telefon ve bilgisayarlarında karşılaşabilecekleri milyonlarca tehdit var ve bunların hepsini bilmenize imkân yok. Ebeveyn kontrolü yazılımları, hazır listeler sayesinde bu tehditlere karşı çocuklarınızı korur, izledikleri içerikleri yaş gruplarına göre otomatik olarak sınırlandırabilmenizi sağlar.



Ekran karşısında geçirilen uzun sürelerin zararlarını anlatın

Kendileriyle konuşulduğunda çocuklar çok daha akılcı davranabiliyorlar. Fazla ekran süresinin zararları anlatılan bir çocuk, beraber koyacağınız kurallara uyacaktır. Yaşına uygun olmayan şiddet içeren video oyunlarının ve filmlerin çocuklara nasıl zararlı olabileceğini açıklayın. Sinirli, fazla hareketli ve yorgun olmalarının sebebinin video oyunlarına kendilerini uzun süre kaptırmaları olduğunu anlatın. Bu arada internette karşılaşabilecekleri yabancıların neden olabileceği tehlikeleri de tartışın. Tehlikelerden korunmak için aile olarak nasıl birlikte çalışabileceğinizi konuşun.

Çocuğunuzun hesaplarını ve şifrelerini bilin

Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak, parolalarını, sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini bilmeniz gerekli olabilir. Çocuğunuzun dahil olacağı sosyal medya ve diğer hizmetler hakkında kurallar belirlemeniz de önemlidir. Birçok çocuk, siber zorbalık gibi internette karşılaşacağı sorunlarla başa çıkmak için gerekli olgunluğa sahip değildir. Sosyal medya kullanıyorsa çocuğunuzun güvende kalmasına yardımcı olmak için arkasını kollamanız önemlidir.

Sokakta oyun oynamaya teşvik edin

Çocuklar teknolojik eğlence ortamlarına kolayca bağımlı olurlar. Onları ekranı olmayan etkinliklere katılmaya teşvik edin. Mümkün olduğu kadar dışarıda arkadaşları ile vakit geçirmesini, kitap okumasını veya masa oyunları oynamasını sağlayın.

Ekran süresini ayrıcalık haline getirin

Ekran süresi bir hak değil bir ayrıcalık olmalıdır. Televizyon zamanı veya bilgisayar kullanımı gibi ayrıcalıklarını olumsuz bir sonuç olarak elinden alın. İzin verilen ekran süresini kesin olarak belirledikten sonra ödül olarak ekstra zaman kazanmasına izin vermeyin. Günlük sınıra sadık kalın gerektiğinde eğlenceli olabilecek ve ücretsiz başka ödüller sunun.

Çocuğunuzun odasına televizyon koymayın

Kendi odasında televizyon olan bir çocuğun ekran süresini ve kullanımını kontrol edemezsiniz. Çocuğunuzun odasında televizyon, video oyun sistemi veya bilgisayar bulunmasına izin vermeyin. Gece uyku düzenini bozacak telefon ve diğer elde kullanılan eğlence cihazları da unutmayın. Bu arada yatak odasında elektronik cihaz kuralının biz büyükler için de geçerli olduğunu hatırlayın!