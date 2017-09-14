AfD’nin başbakan adayı, evinde kaçak mülteci çalıştırmış

DIE ZEIT gazetesinin haberine göre, 24 Eylül’de yapılacak federal seçimlerde AfD’nin başbakan adayı Alice Weidel, evine temizlikçi olarak Suriyeli bir mülteci kadın çağırdı. Mülteci kadın, AfD’li Weidel’ın evini temizledi, ev işlerini yaptı. Weidel da buna karşılık temizlikçi kadına elden ücretini verdi, ancak sigortasını ödemedi. Elden ödediği ücret için fatura da almadı.

Weidel’ın karşı olduğu mültecilerden birini bu şekilde evinde çalıştırması ise tartışma konusu oldu. Die Zeit’te yer alan habere göre Weidel 2015 yılında evinde, üniversitede ‘İslam Bilimi eğitimi alan 25 yaşındaki bir kız öğrenciyi çalıştırdı. Onun işi bırakması üzerine bu kez Weidel’ın İsviçre’deki evinde iki çocuk sahibi Suriyeli mülteci kadın çalışmaya başladı.

AVUKATI YALANLADI

Ortaya çıkan iddialarla ilgili Weidel’ın avukatı açıklama yaptı. Avukat, mülteci kadının evde çalıştırılmadığını, aksine evde misafir olarak bulunduğunu söyleyerek iddiaları çürütmeye çalıştı: “Doğru olan sadece müvekkilimin Suriyeli bir mülteci kadınla arkadaşlığı olması. Mülteci, müvekkilimin evinde misafir olarak bulunuyordu. Ne çalıştı, ne de buna karşılık ücret aldı.”

Weidel’ın ismi geçen haftada başka bir skandalla anılmıştı. Frankfurt’taki ekonomi çevrelerinde etkili olan bir arkadaşına gönderdiği e-postada, hükümet üyeleri, Arap, Sinti ve Romanlara ırkçı hakarette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Weidel, bu iddialara da yine avukatı aracılığıyla cevap vermişti.

HER ZAMAN YABANCI KARŞITIYDI

AfD, kurulduğu günden bu yana yabancı ve İslam karşıtı söylemlerle halkın karşısına çıkıyor. Mültecilerin alınmasına ve ülkede barındırılmasına itiraz eden AfD, sınırların kapatılmasını, mültecilerin temel haklardan yararlanmamasını istedi. Bu politikalarla da eyalet meclislerinde güçlü grup oluşturmayı başardı. Aynı söylemlerle şimdi federal seçimlerde oy topluyor.