Adli yıl çıkışları

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit dünkü adli yıl açılış töreninde, isim vermeden başta ABD olmak üzere firari FETÖ elebaşılarını iade etmeyen ülkeleri, ‘gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek’ ve ‘samimiyetsizlik’le suçladı. Cirit, Suriyeli Aylan bebeği örnek göstererek, Türkiye’nin dünyanın vicdanını tek başına temsil ettiği ancak terörle mücadelesinde destek görmediği mesajı verdi. Cirit, Yargıtay Konferans Salonu’nda düzenlenen adli yıl açılış konuşmasında, yargı sistemindeki ağır iş yükünü anlatırken, “1 milyon 292 bin 700 dosya inceleme bekliyor. Bu dosyaları iki yılda eriteceğiz” dedi.



YARGITAY ATAMALARINDA GÖRÜŞ ALIN

Cirit, kıdemli hâkimlerin önemine dikkat çekti ve Yargıtay’da görevli tetkik hâkimlerinin yüzde 37’sinin 2013’ten sonra göreve başladığını vurgulayarak, alınan ve ayrılan hâkim-savcılar konusunda kendilerine görüş sorulmamasını eleştirdi. Cirit’in konuşması satırbaşlarıyla şöyle:



ABD VE BATI’YA SİLAH ELEŞTİRİSİ

“Bugün bazı devletlerin çıkarları için doğrudan veya dolaylı olarak teröre destek verdikleri bilinen bir olgudur. Terörle mücadelede bütün devletlere görev düşmekte olup, devletler özellikle silah ve mühimmatın terör örgütlerinin eline geçmesini önleyici tedbirleri almak zorundadır. Bu önlemleri almamak, teröre

açıkça destektir.



FETÖ’CÜLERİ İADE ETMEYENLER

Söz konusu örgütün elebaşlarının yurtdışına kaçmaları ve bulundukları devletlerin bu örgüt üyelerini iade etmemeleri, meselenin oldukça farklı ve derin boyutlarını da ortaya koymaktadır. Firari FETÖ/PDY mensuplarının iade edilmemesi soruşturmalarda gerçeğin ortaya çıkması konusunda bazı engeller oluşturmaktadır. Adil yargılamadan söz eden uluslararası kuruluşların ve devletlerin öncelikle Türk adaletine yardımcı olmaları gerekir. Bir yandan şüphelileri iade etmeyerek adil yargılamaya engel olurken, diğer yandan adalet ve hukuk nutukları atanların samimiyetleri son derece sorunlu görünmektedir.



KUKLACILARIN KUKLALARI

Türkiye, PKK, YPG, PYD, FETÖ/PDY, DHKP/C, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bu terör örgütlerinin en karakteristik özelliği taşeron olarak aynı kuklacıların hizmetinde kuklalar olmalarıdır. Tarihte demokrasimiz darbelerle kan kaybetmiştir. Bu süreçlerde yargı teşkilatımız 15 Temmuz’a kadar iyi bir sınav verememiştir. Özellikle HSYK yetkisini elinde bulunduran yüksek yargı mensupları sanki kanunlarda anayasal düzene karşı işlenen suçları yasaklayan hükümler yokmuş gibi sessiz kaldı. Birçok yargı mensubu bu olağanüstü mahkemelerde görev alarak yargı tarihine kara bir leke olarak geçmişlerdir.



YARGIDAKİ SAKİL ANLAYIŞ DEĞİŞTİ

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki yargı teşkilatımızdaki bu sakil anlayış günümüzde değişmiş, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ilk derece yargı teşkilatımızdan başlayarak yargı kuruluşlarımız, HSYK ve Yargıtayımız darbeye karşı direnmiş, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren gerekli kararları alarak, halkımızın ve demokrasinin yanında yer almışlardır.



ADALETTEN BAŞKA BORCUMUZ YOK

Emanete ihanet ederek, kamu görevini ve özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara ise adaletten başka bir borcumuz bulunmamaktadır. Bu kişilerin adil yargılanması, hukukumuzda öngörülen cezalara çarptırılması ve sarsılan kamu düzeninin yeniden tesisi kuşkusuz sağlanacaktır. İşleyen yargı sürecinin titizlikle yürütülmesi, mahkûmiyetlerin objektif delillere dayandırılması, adil yargılama hakkına saygı gösterilmesi, hem mağduriyetleri önleyecek hem de bir kısım suçların ve suçluların cezasız kalmasına engel olacaktır.



YARGIYA GÜVENİ SARSACAK DURUM

Hâkimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin yaklaşık üçte birinin terörist faaliyetlerin odağında yer alması, halkın gözünde yargıya olan güveni elbette sarsacak bir durumdur. Toplumun en çok güven duyması gereken meslek mensuplarının bir terör örgütünün amaçları doğrultusunda hareket etme ihtimali dahi şaşkınlık ve sarsıntıya yeterlidir.”



EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİ ZEDELENDİ

Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay, eşit yüksek mahkemelerdir. Ancak buna rağmen AYM başkan ve üyeleriyle Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri arasında mali ve sosyal haklar bakımından geçmişte yapılan ayrımcılık, eşit işe eşit ücret ilkesini zedelediği gibi adalet ölçüsüyle de bağdaşmamaktadır. Eşitsizliği giderici hükümler konulmuşken komisyonda son anda tasarıdan çıkarılarak maalesef sözler tutulmamıştır. Yüce Divan görevinin Yargıtay’a verilmesi de uygun olacaktır.







NOTLAR... ERDOĞAN YOKTU

GEÇEN yıl ilk kez Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen ve ilk kez bir Cumhurbaşkanı’nın konuşma yaptığı adli yıl açılış töreni bu yıl eski yerine ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın (TBB) konuşması dışında geleneksel haline geri döndü.



KONUŞMA METNİNDE VAR

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in önceden basılan ve salondaki tüm konuklara dağıtılan konuşma metni “Sayın Cumhurbaşkanım” diye başlamasına rağmen Erdoğan törene katılmadı. 2017-2018 Adli Yıl Açılış Töreni’nin, Cumhurbaşkanlığı yerine bu yıl Yargıtay’da yapılmasında, istinafların devreye girmesiyle Yargıtay’ın daire ve üye sayısının azaltılması ve konferans salonunun davetlileri ağırlayabilecek kapasiteyi karşılayabilecek olmasının etkili olduğu belirtildi.



İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin katılmadığı törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bazı bakanlar ve yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Başbakan Binali Yıldırım salona girişinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da elini sıktıktan sonra yerine oturdu.



Kılıçdaroğlu ile AYM Başkanı Zühtü Arslan tören sırasında yan yana oturdu. Kılıçdaroğlu ile Arslan’ın bir süre sohbet ettikleri dikkat çekti.



FEYZİOĞLU KATILMADI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu dünkü törene konuşma geleneği başlatılmadığı için katılmadı. Açılışta Devlet Opera Korosu tarafından Çanakkale Türküsü’nün de bulunduğu eserler seslendirildi. Yargıtay’a ilişkin kısa bir tanıtım filmi gösterildi. Cirit’in konuşmasıyla tamamlanan törenin ardından konuklara Yargıtay Bahçesi’nde çay, kahve, meşrubat ve kuru pasta ikramı yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun katılmadığı ikramdan sonra Başbakan Yıldırım, Yargıtay Başkanı Cirit ve yargı mensuplarıyla Yargıtay merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.



YARGITAY’A KİRALIK İLANI

İncek’te yeni hizmet binası yapılacak olan tarihi Yargıtay binasında dev “Kiralık Kapalı Alan” ilanı da dikkat çekti.