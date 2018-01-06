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    570 bin çocuğa tiyatroyla enerji tasarrufu eğitimi  

    Hürriyet Eğitim
    06.01.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

    Okullarda enerji verimliliği için hayata geçirilen proje kapsamında sahnelenen ‘Aydınlık Bir Gelecek’ adlı oyunla, 5 yılda yaklaşık 570 bin ilkokul öğrencisine ulaşıldı. Ayrıca 850 okulda yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu sağlandı.

    İlkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak amacıyla başlatılan ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ projesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Panasonic Eco Solutions Türkiye tarafından yürütülüyor. Projeyle ücretsiz sahnelenen ana teması enerji verimliliği olan ‘Aydınlık Bir Gelecek’ isimli oyun, 5 yılda yaklaşık 570 bin ilkokul öğrencisine ulaştı.

    850 OKULDA YÜZDE 20 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
    Elektrik anahtarı ve priz sektörü şirketi Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin, 5 yıldan bu yana sürdürdüğü ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği’ projesiyle bugüne dek 850 okulda, yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda enerji tasarrufu sağlamadığı belirtiliyor. Proje kapsamında oluşturulan çocuk tiyatrosu ekibiyse ilkokul öğrencilerine enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak üzere ‘Aydınlık Bir Gelecek’ adlı oyun İstanbul’da her gün bir okulda ücretsiz sergileniyor. 2020 yılına kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

    Etiketler: Tiyatro , ÖĞRENCİ , Okul
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