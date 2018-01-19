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    2 bin 500 engelli personelin atanacağı tarih belli oldu

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    Bakan Sarıeroğlu, 2 bin 500 engellinin, mart ayı sonunda kamu personeli olarak atanacağını söyledi.

    Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni'nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Sarıeroğlu, "İnşallah 2 bin 500 engelli kardeşimizin söz verdiğimiz atamasını da mart ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Tercihlerini 16 Mart itibariyle yapacaklar ve mart sonunda büyük bir beklenti içerisinde olan engelli kardeşlerimizin de yine aile bakanlığımızla birlikte inşallah güzel bir organizasyonla iş hayatına girmelerine vesile olacağız." dedi.

    Etiketler: personel
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