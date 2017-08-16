1 hatada yıkıldı

Erzurum Spor Lisesi’nden geçen yıl mezun olanOğuzhan Açabay, Ardahan Üniversitesi’ne bağlı BESYO’nun açtığı, 24 kişinin alınacağı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne girmek için başvurdu.Açabay, Ardahan’da 1 Ağustos günü yapılan yetenek sınavlarına girdi. BESYO’nun 7 Ağustos günü açıkladığı ilk listede Oğuzhan Açabay 19’uncu sırada, 162.5077 yerleştirme puanı ile ’asıl’ olarak gösterildi. Açabay, 14 Ağustos günü e-devlet üzerinden kesin kayıt yaptırmak için Ardahan Üniversitesi’ne ait internet sitesine girince gördüğüyle şoke oldu. Oğuzhan Açabay, yerleştirme puanının 153.0546’ya indirildiğini velistede 14’üncü yedek olduğunu gördü.Oğuzhan Açabay şunları söyledi:

"Ardahan Üniversitesi’ne girmek için açılan yetenek sınavına girdim.Özel yetenek sınavını normalde saat 17.00’de bitirmeleri gerekiyordu, ben saat 21.30’da sınava alındım. Sınavdan sonra sonuçların 7 Ağustos’ta açıklanacağını bildirdiler. Listeye baktığımda 19’ncu sırada Beden Eğitimi Öğretmenlik Bölümü’nü kazandığımı gördüm. 14 Ağustos günü e-devlet üzerinden kayıt yaptırmak için siteye girdim. Yeni bir liste yapmışlar, listede 38’nci sıraya düştüm ve benim 9 puanım silinmiş. Asıl iken 14’üncü yedek olmuşum. Hiç böyle sınav olur mu? Önce ’kazandın’,sonra ’yedektesin’ diyecekler. Sınavı kazandığım için diğer üniversitelerin yaptığı yetenek sınavlarına da girmedim. Kaybolan hakkımı almaksavcılığa suç duyurusunda bulunacağım."

OKUL MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMA

Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr. Okan Eştürk ise Oğuzhan Açabay’ın iddialarıyla ilgilişöyle konuştu:

"Ardahan Üniversitesi BESYO özel yetenek sınavının açıklanmasından sonra, bazı şikayetler geldi. Spor Lisesi mezunlarına ek puan verilmemesi gerektiği yönünde. Biz de bununla ilgili olarak ÖSYM kılavuzunda inceleme yaptık. Ve ilgili kanuna baktık. İncelemeler yaptık ve ÖSYM ile irtibata geçtik ek puan verilip, verilmemesiyle ilgili olarak. Sonuç olarak, 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt yaptıran spor lisesi mezunu öğrencilere ek puan verilmemesi gerektiği anlaşıldı. Biz de daha önce ilan ettiğimiz listede spor lisesinden mezun olan tüm adaylara ek puan vermiştik. Bu yanlışımızı düzeltmek için ilanımızı geri çektik. Adayların mezuniyet tarihlerini belirledikten sonra, bu tarihten önce mezun olanlara puanlarını verdik. Bu tarihten sonra mezun olanlara ise ek puan vermedik. Hesaplarımızı buna göre yaptıktan sonra tekrar ilan ettik. Adayların, özel yetenek sınavıyla ilgili bütün puanları üniversitemizin web sayfasında ilan edilmiş durumda. Burada parkur süresi, parkur puanı, spor puanı, özel yetenek puanı, orta öğretim başarı puanı ve YGS puanı, bunların hiçbirisinde bir değişiklik yoktur. Ve hesaplamalar zaten bunlara göredir. Burada sadece ÖSYMSP dediğimiz, özel yetenek standart puanı, ortalama ve standart sapmanın değişmesine bağlı olarak değişmiştir. Sınavın şeffaf bir şekilde yapıldığını göstermek için de bütün adayların, bütün derecelerini web sayfasında yayınladık. Dileyen arkadaşlar bunları inceleyebilir, kendi hesaplamasını yapabilir, biz defalarca gözden geçirdik. Bu konuda bir sıkıntımız olabileceğini düşünmüyorum. Bunu yapmamız gerekiyordu, çünkü hak edene hakkının verilmesi adına ve kanunu uygulamak adına biz daha önce yanlış ilan edilen, fazladan ek puan verilen öğrencilerde düzeltmeye giderek, güncel listeyi açıklamak durumunda kaldık. Durum, bundan ibarettir."

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



