Türk basketbolu yeniden yapılanmalı

Basketbolun vitrini milli takımlarda camların tuzla buz oluşunu seyretmekte olan Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki 12 Dev Adam Basketbol Federasyonu için bu yazıyı yazmak şart oldu... Arvydas Sabonis ve Vlade Divac da Hidayet gibi süper NBA kariyerleri sonrası ülkelerinin federasyon başkanlığını yapmışlardı. ‘Neden olmasın’ dedik, sevindik. ‘Yıldız oyuncudan koç olmaz’ diye biliyordum. Orhun Ene örneği bu savı doğruladı. Meğerse federasyon başkanı da zor oluyormuş...

Dev Adamlar görev yaptıkları son 5 yılda Basketbol Federasyonu’nun bütün icraat postlarına, en ufak bir delik bırakmadan, ahbap ve dostlarını yerleştirdiler. Erkek ve kadın milli takımlarında yaptıkları Orhun Ene ve Ceyhun Yıldızoğlu görevlendirmeleri büyük hataydı. Bu yanlışların üstüne, deneyimli koç gerektiren altyapı milli takımlarının deneyimsiz ve kariyersiz teknik adamlara bırakılması tuz biber ekti.

MEHMET OKUR’A NEDEN HAVLU SALLATIYORSUNUZ?

Bizim çocuklar altyapı yaşlarında milli takımlarda başarılı olurlar, fakat A takım seviyesine geldiklerinde, yabancıların arkasında bankta oturdukları için kaybolup giderlerdi. U19’lardaki Arjantin maçında 3.4 saniye kala 1 sayı önde iken ne yapacağını şaşıran Derviş Gökhan Güney adlı oyunculardan daha çaylak olan koç yüzünden bu özelliğimizi de yitirdik. Mehmet Okur basketbolumuza hizmet için sahaya inmişken, genç uzunların mesela Arjantin maçının adamı Furkan Haltalı’nın onun NBA deneyimine en fazla ihtiyacı varken, Okur’a Ene’nin arkasında Kanada’da havlu sallatmanın ne alemi vardı..

5 yıldır süregelen başarısızlıklar yüzünden ister istemez geriye bakıyoruz; Turgay Demirel dönemini başarıyla sonlandırdılar ama kredilerinin ucundan yiyerek tüketmek üzereler. Yeniden göreve talip olmadan önce bugüne kadar yaptıkları büyük yanlışlarının, mesela şimdilik ilk ağızda akla gelen üçünü düzeltseler iyi olacak:

ACİLEN DÜZELTİLMESİ GEREKENLER

1- Yeni elden geçmiş, kütür kütür ayakta duran, basketbolun mabedi, Abdi İpekçi Spor Salonu’nu yıktılar indirdiler aşağı. Sözüm ona, yerine Milli Takımlar Spor Kompleksi yapacaklardı, yerinde yeller esiyor.

2- Enkaz olarak devraldıkları liglerdeki yabancı oyuncu yoğunluğuna çare bulamadılar. Milli takım havuzu ite kaka hâlâ 20 oyuncuyu aşamıyor.

3- Gelir gelmez Ergin Ataman’ın milli takım koçluğuna son verdiler. ‘istenmeyen adam’ şimdi kulübünü Euroleague’de şampiyon yaptı ve ‘yılın koçu’ seçildi. Eskisi gibi milli maçlar yaz aylarında topluca yapılacağına göre yılın koçunu milli takımın başına getirmek doğru olacaktır.

Oscar Wilde, ‘Deneyim, herkesin hatalarına verdiği addır’ der. Deneyim kazanmayı bırakın artık...

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