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Haber Giriş: 29.10.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Savunma tamam da hücum ne olacak?

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Savunma tamam da hücum ne olacak?

Bir başka ‘bunu görmüştük/deja vu’ yenilgi daha.... Kafa kafaya getirdiği geçen maçları son anda veren, bahtsızlık yaşamasa, ucundan maçlar vermese, çok yukarı sıralarda olabilecek, çekirgenin bir gün sıçramasını sabırla bekliyor ve diliyorduk. O gece, dün gece değilmiş...

Bu kez son 2 saniyede gitti maç elimizden. Basketbolun gerçeğinden; iyi basketbol yok maalesef kazanan basketbol vardır. Bugüne kadar yenilmemiş Yunanistan ekibi Olympiakos, 2.18’lik devi Moustapha Fall’la pota altında üstümüze düşerek agresif girdi oyuna. Onlar dışardan isabetli atarken, biz uzun beşlerinin ağırlığını değerlendirerek hızlı hücum açık alan sayılarıyla cevap verirken etkiliydik ama sete sete oturup tutuk kalınca skorda geri düştük.

AZ SAYI YİYOR AMA...

Elimiz Melih’le açılınca tabelayı eşitler gibi olduk ama 13-0’lık seriyle devre bitmeden direncimiz kırıldı. Araya 10 sayılık fark koyarak, kopya üçlüklerle (21’de 9, %42) atarak gece boyu mahkûm oynattılar bizi. 3. çeyrekte Vesely ve Guduric’in gayretleriyle geri dönerek fark makasını 16-0’lık seriyle daralttık ama sonunu getiremedik. “Savunma yapmalıyız” lafı dilinden düşmüyor ZORDAvic’in.

Euroleague’in en az sayı yiyen takımlardan biriyiz fakat yeniliyoruz. Takımı kendi kurmadı ama ekibi tanıma süresi uzadı. Tez elden hücum organizasyonunu kurup, basketbol karakterini belirlemeli. Yoksa başımıza gelene şanssızlık diyemeyeceğiz artık.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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