Sakatzede Fener salladı ama yıkamadı

Yaşadığı aksiliklere, Fenerbahçe’de bir de sorunlu coğrafyadan gelen haber eklendi! Zira 21 Mart’a kadar savaşa son verme süresi verilirken, aksi halde Rus takımları Euroleague dışı bırakılacak ve onlara karşı alınan galibiyetler de sayılmayacak. Bu nedenle playoff’a kalmak için galibiyet alması şartı eklenince F.Bahçe’nin gerginliği arttı. ‘Play-off eşikdaşı’ iki takımımızdan Anadolu Efes, kapalı gişe salonunda Fenerbahçe’yi Micic ve Bryant’ın isabetleriyle, baştan attığı 20 farkla, sağrısına aldı. Maç boyu da, kimi cılız ataklar dışında, son 4 kader dakikasına kadar, nefesini pek de ensesinde hissetmedi rakibinin. Barthel ve karar vericide topu tutan De Colo’nun dönüşü sonrası koşması azalan Fenerbahçe rakibinin keskin nişancılarını devre dışı bırakmak için savunmanın ilk hattını sağlam tutmak istedi ama Efes’in ‘koş koş at’ ritmini kıramadılar.

SEYRETTiN Mi ORHUN ENE?

Krunoslav Simon’un yokluğunda onun extra sayılarla hücum sıkışmasını çözme rolünü Bryant üslendi. Anadolu Efes’te saha yayılışı gerçekleştirildikten sonra oyun akışı otomatik olarak kendiliğinden gelirken, tüm oyuncu değiştirmelere rağmen Djordjevic takım ahengini bir türlü kuramadı. 2. yarıda Efes üstünlüğü sahanın iki yarısında da artarak sürdü. Fantastik ikili kombinasyonlarla smaçlar yaparak görsel şölen yaptılar salonu doldurmuş taraftarlarına. Şehmuz Hazer’in son gayretle korakora soktuğu maçtan Beaubois bu çeyrekteki 15 sayılık sıcak eliyle ve 24 sayılık katkısıyla Micic takımlarını çekip çıkardılar. Ataman çok yerinde bir Larkin kullanımı sergiledi. Dilerim Orhun Ene seyrederek feyz almış, yıldız oyuncunun girdi çıktılarının ne zaman yapılacağını öğrenmiştir.